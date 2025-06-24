La Llama del Canigó vuelve a encender Tarragona desde el Serrallo en una noche llena de fuego y tradición

Tarragona vivió anoche una de sus jornadas más emblemáticas con la llegada y extensión de la Llama del Canigó, símbolo de la cultura y la lengua catalanas, que iluminó las calles desde el barrio marítimo del Serrallo.

La Llama llegó sobre las seis y media de la tarde al puerto pesquero, donde fue recibida por una vibrante comitiva festiva. El Club Vaixell, entidad de ocio para personas con discapacidad, tuvo el honor de custodiar al pebetero. El acto estuvo acompañado por los Diablos Voramar, los gigantes del Serrallo y los grupos castellers de la ciudad, que alzaron pilares de bienvenida, para celebrar el momento.

Posteriormente, la llama se repartió entre varios barrios y municipios del Camp de Tarragona, que la llevaron hacia sus propias verbenas y hogueras.

El punto álgido de la celebración en Tarragona llegó a las diez y media de la noche, con el pasacalle de fuego que recurrió la Parte Baja. Participaron el Baile de Diablos de Tarragona, el Dragón, el Drac, el Bou, el Griu, la Víbria y la Colla de Diables Voramar, además de grupos invitados como el Baile de Diablos de Sabadell y la Bèstia de Parets. El recorrido culminó en la plaza Corsini, donde una gran hoguera central dio paso a la verbena popular organizada por el Ayuntamiento.

La fiesta también se vivió intensamente por todo el Camp de Tarragona. En Reus, la Llama llegó a las cinco y media de la tarde y la ciudad se llenó de fuego y música con el tradicional correfuego iniciado a las diez de la noche. En Valls, en plena fiesta mayor de Sant Joan, la noche estuvo marcada por las Completas y la salida del séquito festivo, mientras que el martes la diada castellera con la Colla Vella dels Xiquets de Valls y la Colla Joves Xiquets de Valls será el grande atractivo del día.