El dispositivo especial de limpieza de Sant Joan recoge 13 toneladas de basura en Tarragona

El Ayuntamiento de Tarragona ha desplegado esta mañana un dispositivo especial de limpieza para minimizar el impacto de la celebración de la verbena de Sant Joan en la ciudad. El balance del servicio ha sido de 13.400 kilogramos de basura recogida, distribuida en 8.700 kilos de la fracción resto, 1.500 de cartón y 3.200 de envases.

El dispositivo ha contado con la incorporación de 36 trabajadores adicionales que han empezado las tareas de limpieza a partir de las 4.30 horas, especialmente en la zona de playas. Para llevar a cabo el servicio, se han utilizado 13 vehículos, incluyendo cinco barrenderas, una enjuagadora, un regador, una pala y un vehículo destinado a la recogida de restos de hogueras. También se han habilitado equipos de refuerzo para evitar el desbordamiento de contenedores y asegurar la recogida de residuos en la vía pública.

Los puntos más afectados por la celebración, como la playa de l'Arrabassada, plazas y calles con gran afluencia de gente, han quedado completamente limpios a primera hora de la mañana gracias a la rápida actuación del dispositivo.

Una de las novedades de este año ha sido la limpieza de parques y jardines en una mañana festiva. Por primera vez, gracias al nuevo contrato de mantenimiento, se han organizado tres brigadas especiales formadas entre cuatro y seis operarios que han realizado tareas de conservación, limpieza y mantenimiento de estos espacios tanto en el centro como en los barrios. Este refuerzo forma parte de las mejoras incluidas en el nuevo contrato, que amplía el servicio a los fines de semana y días festivos, a diferencia del anterior, que sólo cubría de lunes a viernes.