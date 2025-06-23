El plenario debatirá sobre iniciar el trámite de extinción de la concesión del trenecito de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Consejo Plenario debatirá sobre el inicio de la extinción de la concesión del trenecito turístico a causa del impago del actual concesionario RJ AUTOCARES SL. Este punto, se incluirá en el orden del día del próximo plenario del 26 de junio. Una vez lo apruebe el plenario, se iniciará un periodo de audiencia de 10 días para que la empresa pueda hacer las alegaciones que considere oportunas.

El 29 de septiembre de 2020 el Consejo Plenario adjudicó a RJ AUTOCARES SL, la concesión para la explotación del uso turístico por un plazo de 10 años, y por un canon anual de 450.100,00 €. La concesión se formalizó con fecha de 31 de mayo de 2021, y con fecha de 11 de abril de 2022, el concesionario presentó escrito en que comunicó el inicio de la actividad.

Ya en el mes de abril del 2022, la empresa pidió la modificación del canon de la concesión. Este hecho fue desestimado el noviembre pasado por el Consejo Plenario. Actualmente la deuda es de 1.237.429,35 €.