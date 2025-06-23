Diari Més

El 'Ou com balla' vuelve a presidir el claustro de la Catedral

A las 19 horas, arrancó la Procesión de Corpus

El Ou com balla en el claustro de la Catedral de Tarragona.

El Ou com balla en el claustro de la Catedral de Tarragona.

El claustro de la Catedral de Tarragona se convirtió ayer, otra vez, en un desfile de vecinos y visitantes deseando ver el Ou com balla encima de la fuente. En un escenario inmejorable respecto a historia, naturaleza y arquitectura, los tarraconenses volvieron a reivindicar su identidad y sus tradiciones.

A las 19 horas, arrancó la Procesión de Corpus encabezada por Magí de les Timbales, los Gegantons Negritos, los Gegants Moros y los Gegants Vells.

