El 'Ou com balla' vuelve a presidir el claustro de la Catedral

El Ou com balla en el claustro de la Catedral de Tarragona.Tjerk van der Meulen

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El claustro de la Catedral de Tarragona se convirtió ayer, otra vez, en un desfile de vecinos y visitantes deseando ver el Ou com balla encima de la fuente. En un escenario inmejorable respecto a historia, naturaleza y arquitectura, los tarraconenses volvieron a reivindicar su identidad y sus tradiciones.

A las 19 horas, arrancó la Procesión de Corpus encabezada por Magí de les Timbales, los Gegantons Negritos, los Gegants Moros y los Gegants Vells.