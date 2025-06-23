Nueva reunión del Grupo Impulsor para definir al modelo de gobernanza del Área Metropolitana

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Día clave para la definición del modelo de gobernanza de la futura Área Metropolitana del Camp de Tarragona. El Grupo Impulsor volverá a reunirse hoy para acabar de decidir cuál tiene que ser la forma jurídica del futuro ente metropolitano. Asociación, consorcio, mancomunidad o fundación fueron las opciones que se pusieron sobre la mesa durante el encuentro que se produjo hace diez días, el cual acabó sin concreciones.

La presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, dejó en manos de los ayuntamientos la elección final, que han analizado todas estas opciones durante los últimos días. De hecho, los secretarios e interventores de los consistorios que conforman el Grupo Impulsor se reunieron la semana pasada para analizar cuál de estas figuras es la más adecuada. A partir de la recomendación de los altos cargos municipales, los alcaldes tomarán.

La Diputación, desde fuera

Llauradó dejó entrever que la Diputación podría dar un paso al lado y no formar parte del núcleo duro de este futuro ente metropolitano para pasar a colaborar desde fuera. La presidenta de administración provincial plantea seguir colaborando desde fuera, ofreciendo apoyo económico y técnico durante el proceso de confección del Área Metropolitana. Esta fórmula, sin embargo, genera reticencias entre los ayuntamientos donde lidera al PSC (Constantí, Tarragona, Reus, Salou y la Canonja).

Hay otras administraciones y entidades privadas que también han manifestado su voluntad de colaborar en los diferentes grupos de trabajo que ha impulsado el Grupo Impulsor, como es el caso del Puerto, Pimec o ImpulscatSud. Por otra parte, hay que recordar que se creará una Oficina para el desarrollo y la competitividad del Camp de Tarragona.

Sin Vila-seca

El Ayuntamiento de Vila-seca no participó en la reunión de hace diez días y tampoco asistirá la de hoy. El motivo, como ha manifestado en varias ocasiones su alcalde, Pere Segura, es la «falta de confianza» por la polémica de la Intermodal con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. En las últimas semanas, la presidenta de la Diputación, así como la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, se han mostrado optimistas con respecto al retorno de Vila-seca a los grupos de trabajo.