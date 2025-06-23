El Museo de Historia ofrece el acceso libre en la Volta del Pallol para visitar la maqueta de Tàrraco

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Desde el Museo de Historia de Tarragona se ha reformulado la visita a la Volta del Pallol donde hay dos claros atractivos turísticos y culturales como son, por una parte la maqueta romana de Tàrraco y de la otra el mapping. En este sentido y coincidiendo con los horarios de verano, se han generado nuevos horarios que permitirán, a partir de mañana, poder visitar la maqueta sin necesidad de comprar la entrada para ver la proyección.

Así pues, por una parte cambian los horarios de visita del mapping. Este cambio se debe también a la implantación del horario de verano, pero al mismo tiempo en una ampliación del servicio, como el hecho de ofrecer más franjas en inglés y francés, para los turistas.

La otra novedad que supone la mejora de la visita y una demanda de muchos guías de la ciudad, es que la Volta del Pallol estará disponible para acceder para ver, sólo, la maqueta de Tàrraco al siglo II d.C. de manera gratuita. Es decir, habrá unos horarios establecidos para visitar la maqueta libremente, sin necesidad de pagar por el mapping, siempre respetando los horarios de pases programados.