Cierran una parte de la Plaza del Fòrum de Tarragona después de realizar un tratamiento contra cucarachas

Los vecinos de la plaza del Foro alertaron al Ayuntamiento de Tarragona sobre la alta presencia de cucarachas en este espacio de la Parte Alta.Cedida

La zona central de la plaza del Fòrum está precintada desde el viernes. Aquel día, el Ayuntamiento de Tarragona inició un tratamiento contra las cucarachas que habían invadido este emblemático espacio de la Parte Alta lleno de piedras romanas.

El consistorio realizó llevar a cabo actuación después de recibir el aviso por parte de los vecinos sobre la alta presencia de estos insectos. Según fuentes municipales, la empresa encargada del control de plagas -Secomsa-, realizó un informe y, posteriormente, se decidió aplicar «un tratamiento continuado con un gel tipo silicona», que es el método «menos agresivo posible» e indicado para «espacios exteriores».

El Ayuntamiento cerró esta parte de la plaza para evitar el paso de personas y está previsto que el precinto y las vallas se retiren este miércoles 25 junio por la mañana. «Es un problema recurrente en verano», asegura al presidente de la Asociación de Vecinos Ara Part Alta, Quim Castellví, quien apunta que «este año se ha avanzado porque estas semanas ya ha empezado a hacer un calor que no es habitual».

En este sentido, celebra que el consistorio lleve a cabo un tratamiento contra las cucarachas, pero considera que es necesario «hacer tareas de prevención y no esperar hasta que salgan». El representante vecinal explica que «se acumula mucha suciedad entre las piedras de la plaza», donde «hay mercadillo dos días a la semana», y eso atrae los insectos.

Por eso, reclama «más limpieza» y un «mantenimiento recurrente» del espacio. «Esta imagen no corresponde a una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad», lanza.