El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, no apoya la demanda de adelanto electoral de los obispos

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, no apoya el posicionamiento del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y del secretario y portavoz de la misma, que va pocos días pidió un adelanto electoral a raíz del caso Santos Cerdán.

«No compartimos en absoluto aquellas declaraciones», expresa Planellas. Según el arzobispo, esta cuestión no fue discutida formalmente en la última reunión de la permanente de la CEE, celebrada esta pasada semana en Madrid.

«Es importante que quede muy claro que Luis Argüello ha hablado siempre a título particular, como arzobispo de Valladolid, y que sus declaraciones no representan el conjunto de los obispos», expone Planellas.

El portavoz de la Conferencia Episcopal, Francisco García Magán, expresó que «la corrupción es uno de los cánceres de la democracia» y «debilita los pilares de la democracia» y pidió que se convocaran elecciones. En este sentido, García Magán dijo que hay que mirar por el «bien común» y «la estabilidad del Estado».

Según el arzobispo Planellas, la Iglesia no tiene que encuadrarse en ninguna línea política. «Su misión no es la de entrar en el combate político», sentencia al arzobispo de Tarragona.