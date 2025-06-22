Los Premios Ones 2025 reconocen en Tarragona la lucha por el planeta y la justicia social

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La XXXI edición de los Premios Ones Mediterrània ha vuelto a convertir Tarragona en un punto de encuentro para la defensa del medio ambiente, los derechos humanos y la justicia social. El acto, organizado por Madre Terra Fundación Mediterránea, se ha celebrado este 20 de junio con un gran éxito de convocatoria y una notable sinergia entre los galardonados, en un ambiente cargado de energía positiva, reivindicación y espíritu de cambio.

Durante la gala, conducida por los periodistas Paula Jansà y Adrià Recasens, se han entregado reconocimientos a personas y entidades que trabajan para transformar el mundo desde diferentes ámbitos. Este año, los premiados han estado:

Operación Encina , con el Premio Ones Bosque Habitado , por su tarea de reforestación y defensa del patrimonio natural.

Susana Herrera , galardonada con el Premio Ones Compromiso Social, por su trayectoria vinculada a la solidaridad y la comunicación transformadora.

Joaquim Bosch , quien ha recibido el Premio Ones Foca Mediterránea por su defensa de la justicia y los derechos civiles.

Cristina Fallarás , reconocida con el Premio Ones Difusión y Sensibilización, por su activismo feminista y su trabajo periodístico valiente.

Mariposas Negras , con el Premio Ones EFE Verde Cambio Climático, por su proyecto de concienciación medioambiental a través del arte.

La Asociación Mar de Fábula , con el Premio Ones CE UICN , por su lucha incansable contra la contaminación marina.

La Asociación Escritores miedo la Alpujarra , distinguida con el Premio Ones RIET , por su trabajo cultural en defensa del territorio.

Y, a pesar de su ausencia en la gala, Néstor Martínez ha recibido el Premio Ones Mediterráneo Atlántico, como reconocimiento a su tarea internacional en defensa de la biodiversidad marina.

La gala ha contado también con una programación artística de primer nivel, con actuaciones de la Compañía Alma Flamenca, la Stromboli Jazz Band, y una exposición artística a cargo de Paco Padilla, instalada en la entrada del teatro. Como es tradición, todos los asistentes han recibido un obsequio conmemorativo de parte de la Fundación Mare Terra.

Imagen de los Premios Ones 2025Cedida

Imagen de los Premios Ones 2025Cedida

Imagen de los Premios Ones 2025Cedida