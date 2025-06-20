Protesta por el impago del 4.º año en una visita de la consellera a Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una decena de personas del colectivo Doctorandes en Lluita de la URV se han concentrado a primera hora de la mañana en las puertas del Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) de Tarragona, coincidiendo con una visita de la consellera de Universitats i Recerca, Núria Montserrat. Los investigadores han protestado por el impago del 4.º año de contrato y han trasladado su malestar a la consellera.

Neus Anglès, miembro de Doctorandes en Lluita, ha lamentado a ACN que Montserrat «tira pelotas fuera» y ha señalado que, si ella quisiera, «podría conceder el cuarto año hoy mismo». La consellera ha hablado unos minutos con los concentrados y ha insistido en que «no es posible» asumir el coste de los contratos mientras haya prórroga presupuestaria.

Doctorandes en Lluita continúa movilizándose para reclamar que se les pague el cuarto año de contrato para poder acabar las tesis doctorales. Este viernes por la mañana lo han hecho ante el ICAC para manifestarse ante la consellera de Universitats i Recerca. Desde el departamento habían asegurado que se podría hacer el pago si se aprobaba el tercer suplemento de crédito. A pesar de que el Gobierno lo hizo con el apoyo de ERC y los Comunes, ahora desde Universidades cierran la puerta a esta posibilidad.

El grupo de investigadores ha pedido a la consellera que «cumpla su palabra y con la ley». «Ella tiene la competencia jurídica, administrativa y económica para poder hacer realidad sus palabras, para poder dejar de estar en irregularidad de ley», ha argumentado Anglès. «No es cuestión económica, la Generalitat puede asumir el coste de nuestro cuarto año. Es una cuestión de voluntad política», ha continuado.

A pesar de que Montserrat ha mostrado su «sensibilidad» hacia las demandas de los doctorandos, fuentes de la consellería han señalado que el programa contempla un contrato de un año de duración, prorrogable hasta un máximo de tres anualidades. A pesar de esto, desde el departamento «entienden y comparten la preocupación expresada». «Esta reivindicación es legítima y se inscribe en el contexto más amplio de mejora de las condiciones de la carrera investigadora en Cataluña», apuntan. Pero insisten que «mientras se mantenga la situación de prórroga presupuestaria, no es posible asumir este compromiso de manera inmediata».

Desde el departamento indican que si hay presupuestos aprobados el próximo año, el compromiso es que los nuevos contratos tengan una duración de cuatro años. Doctorandes en Lluita enfría esta posibilidad recordando que la «dinámica» de este mandato hace pensar que las cuentas el próximo año tampoco se aprobarán, más encara en un contexto que «cada vez están saliendo más casos de corrupción alrededor del partido que está en el gobierno de la Generalitat».

Apoyo del rector

Desde Doctorandes en Lluita afirman que el rector de la URV, Josep Pallarès, se los da «apoyo». Han explicado que Pallarès se reunió con la consejera y que Montserrat se había «molestado». Una posibilidad es que la universidad acabe asumiendo el coste del cuarto año, pero los doctorandos apuntan que esta acción también tiene que estar autorizada por la consellería.