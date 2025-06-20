El Parlament insta al Govern a trasladar la Laboral y asegurar su dimensión

El Parlament aprobó ayer una moción presentada por ERC en la que se insta al Govern a desarrollar un «proyecto integral» para el traslado.Parlament

El Parlament de Catalunya aprobó ayer una moción presentada por ERC en la que se insta al Govern a desarrollar y ejecutar un «proyecto integral» para el traslado del Complex Educatiu de la Laboral a las 48 hectáreas entre Bonavista y Campclar, «asegurando su dimensión». La propuesta recibió el voto a favor del PSC, Comuns, PPC y Aliança Catalana, mientras que Junts y la CUP se abstuvieron. Vox votó en contra.

«Hablamos de una ocasión única para coser los barrios de Campclar y Bonavista, creando una nueva centralidad y superando déficits históricos de inversión y cohesión urbana», afirmó Raquel Sans, diputada republicana. La moción también pide que el proyecto incluya soterrar líneas de alta tensión. En este sentido, la moción presentada por los Comuns giró entorno la financiación de la operación urbanística.

«Tiene más de operación especulativa que más de iniciativa educativa», expresó Lluís Mijoler, diputado de los lilas. La moción destaca la importancia que tendría el traslado para el Port de Tarragona, que ganaría espacio para desarrollar su actividad. Los Comuns consideran que la operación será un pelotazo que «beneficiará al Port y Exolum». Su enmienda para asegurar que los costes serán asumidos por la Generalitat se aceptó.

El grupo socialista destacó que «vamos tarde». «Hace muchos años que el traslado tendría que ser una realidad», dijo Ivana Martínez, diputada del PSC. Los socialistas hicieron un llamamiento a la planificación coordinada del futuro espacio para que no se convierta en un «cementerio de edificios vacíos».

Polémica por la dimensión

Desde Junts, el diputado Jordi Bertran justificó su abstención a la moción porque el grupo considera que la dimensión propuesta es inferior a la que ahora ocupa el complejo educativo, de unas 150 Ha, según Junts. «La zona escogida ya dijo el consejero de Urbanismo Nacho García que era ‘encorsetada’», expuso Bertran. Además, los juntaires expresaron que no entienden la orden de prioridades en materia educativa del Govern en Tarragona, «cuando todavía hay barracones en los centros».

Bien Cultural de Interés

Con respecto al Partido Popular, el diputado Pere Lluís Huguet apuntó que tener 3.000 estudiantes al lado de la industria petroquímica «no se puede mantener, ni es lo más adecuado». En la enmienda de los populares, que se incluyó en la moción, se mostró una preocupación sobre la conservación del edificio de la Laboral, ya que está considerado Bien Cultural de Interés Local.

Desde la CUP no se compartieron los planteamientos de la moción de ERC porque «nos genera demasiadas dudas el interés del Port». «Tampoco estamos de acuerdo con cargarnos un espacio de interés cultural e histórico», dijo Laia Estrada, presidenta del grupo parlamentario.

«Es puramente especulativo. Si hay riesgo químico, se tiene que intervenir en la industria. Y si se tienen que mejorar las instalaciones, se pueden rehabilitar y mejorar los accesos», indicó Estrada. Por último, Sílvia Orriols, diputada de Aliança Catalana, expresó que el traslado es «una segunda oportunidad para gestionarla mejor». Desde Vox se votó en contra de la moción porque en el documento se indica que es un «equipamiento de país».