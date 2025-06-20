El Museo de las Matemáticas amplía horario y actividades para el próximo curso

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Museo de Matemáticas de Cataluña a Tarragona (MMACA), de cara al curso escolar 2025-2026, aumentará los días de visitas escolares y abrirá cada día de la semana por la mañana y con más franjas horarias. Esta temporada desde su inauguración, donde más de 400 personas visitaron el museo, se han realizado más de 6.500 visitas escolares. También se agotaron a todas las reservas por las sesiones abiertas a la ciudadanía y centenares de personas han visitado cada viernes la miniexposición, disfrutando de las matemáticas en un formato interactivo.

Este curso, que finaliza hoy, los talleres que más éxito han tenido han sido los de magia matemática y el de geometría con pompas de jabón donde los participantes han podido descubrir la matemática que se esconde entre experimentos y juegos sencillos. El MMCA volverá después de las vacaciones de verano con más ofertas de actividades.

A partir de octubre, el museo reabrirá en la sede del IMET con una actualización de los módulos expositivos y un nuevo programa de talleres para familias. Eso es fruto del acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Tarragona, la Diputació de Tarragona y el Departamento de Educación y Formación profesional.