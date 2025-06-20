Localizan al preso fugado de Mas d'Enric en la estación de tren de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra localizaron al interno de la prisión de Mas d'Enric que se había fugado del centro penitenciario este jueves durante una salida programada. Los hechos pasaron pasadas las diez de la mañana durante un paseo por los alrededores de la prisión, por lo que iniciaron un dispositivo de búsqueda.

Según adelantó el Diari de Tarragona, los Mossos lo detuvieron gracias a la colaboración de los vigilantes de la estación de tren de Tarragona, los cuales vieron a un hombre esperando un tren al andén y que correspondía con las características del hombre fugado. Según indicaron los Mossos el hombre no estaba considerado como peligroso.

El hombre fue detenido por un delito de rotura de la condena y fue devuelto al centro penitenciario sin beneficios y permisos. Este cumplía condena por delitos relacionados con el patrimonio desde 2018 y sumaba un total de 41 antecedentes, según el Diari de Tarragona.