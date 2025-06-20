La Guardia Urbana de Tarragona desplegará un dispositivo para la celebración de San Juan

Imagen de un coche de la GUT en un acto en la plaza Corsini.Jonathan Oca

La Guardia Urbana de Tarragona tiene a punto el dispositivo de seguridad con motivo de la celebración de las fiestas de Sant Joan. Durante estos días, la ciudad está inmersa en esta festividad y ha organizado decenas de actos culturales, verbenas en la plaza Corsini y en los barrios, entre otros. Por este motivo, la policía tarraconense hará un despliegue importante durante la verbena de Sant Joan, ya que aparte de los agentes y mandos que forman parte del servicio ordinario se refuerza con un sargento, 2 cabos y 15 agentes más.

El objetivo es que la ciudadanía pueda disfrutar de las fiestas con tranquilidad y seguridad. Ahora bien, desde el cuerpo policial piden que la gente disfrute la verbena con respeto y civismo.

Aparte, la Guardia Urbana, en colaboración con Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Agents Rurals y Servicio Marítimo, ha preparado un dispositivo del 21 al 24 de junio para proteger espacios como el Bosque de la Marquesa, Tamarit, Cala Fonda o Cala Jovera. El objetivo es evitar acampadas, impedir el encendido de fuegos y el uso de material pirotécnico en estas zonas forestales, entre otros. En este dispositivo también se contará con la participación de los vigilantes del bosque de la Marquesa. Habrá vigilancia por mar con las embarcaciones de los diferentes cuerpos policiales, por el suelo con las patrullas sobre el terreno y por aire, con los drones de la GUT.

Consejos

Desde el Departamento de Protección Civil del Ayuntamiento Tarragona facilitan una serie de consejos muy útiles para la celebración de la verbena y recuerdan que prevenir los incendios es responsabilidad de todo el mundo. En caso de emergencia hay que llamar al 112.

Está previsto que una decena de voluntarios de Protección Civil se desplieguen con la ambulancia y el vehículo con la bomba de agua para la verbena en Corsini y para los correfuegos.

Desde el cuerpo recuerdan que las hogueras sólo se pueden hacer en espacios autorizados. Hace falta mantener una distancia de seguridad con viviendas, vehículos y zonas forestales y no utilizar líquidos inflamables.

Con respecto a pirotecnia hace falta comprar sólo productos homologados y seguir las instrucciones de uso. No manipular dentro de casa y evitar el uso por parte de menores sin supervisión.

Transporte público

La EMT activará todas las líneas nocturnas la noche de la verbena de San Juan:

La L71 (Imperial Tàrraco - SPiSP - Sant Salvador ), la L72 (Imperial Tàrraco - La Granja - Bonavista - La Canonja ) y la L73 (Imperial Tàrraco - Bosques - La Móra ).

Con motivo de la festividad de San Juan, la zona regulada de la ciudad de Tarragona permanecerá libre de pago. Del lunes 23 de junio a las 12 h, hasta el miércoles 25 de junio a las 11 h.