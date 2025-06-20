Las exhibiciones castelleres de 'Tarragona, Ciutat de Castells' vuelven el próximo martes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona Turisme ofrece desde el martes, 24 de junio, Tarragona, Ciutat de Castell, que este año llega a su undécima edición. La programación volverá a ofrecer una combinación de exhibiciones castelleras en el Pla de la Seu, delante de la Catedral, y de diadas castelleres organizadas por las cuatro collas locales con el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona.

En total, este año serán 22 las citas castelleras que, del 24 de junio al 24 de septiembre, mostrarán esta tradición, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2010, a toda la ciudadanía y a los visitantes. El 24 de junio en la plaza de la Font tendrá lugar la Diada de Sant Joan a partir de las 19.30 h y, al día siguiente, el miércoles 25, se realizará la primera exhibición que protagonizarán los Nois de la Torre, colla invitada, a partir de las 20 h, y desde el Plan de la Seu.

La consejera de Turismo, Montse Adan, ha destacado el objetivo de esta iniciativa es «dar a conocer a nuestros visitantes una tradición tan nuestra y hacerlos partícipes de los castells, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad». Ha añadido que «después de once años, queda demostrado que este trabajo conjunto entre Tarragona Turisme y las collas castelleras locales está más que consolidada y que enamora todos aquellos que la disfrutan por primera vez». Además, dice, «las exhibiciones son una oportunidad también para la gente de todo nuestro territorio».

Las cuatro collas locales de Tarragona (Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo y Castellers de Sant Pere i Sant Pau) junto con los Nois de la Torre, que es, de nuevo, la colla invitada, protagonizarán hasta diez exhibiciones todos los miércoles a las 20 h delante de la Catedral, a excepción del 20 de agosto.

Entre las once diadas castelleres que incluye el programa, destacan las de las diadas de Sant Magí y Santa Tecla, el 19 de agosto y 23 de septiembre respectivamente, además de la del primer domingo de las fiestas, que este año será el 14 de septiembre, y la de Mercè, el 24 de septiembre, con los emotivos pilars caminant.