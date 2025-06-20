El Ayuntamiento aprobará en el próximo pleno la cesión de un almacén de la Tabacalera para el ICAC

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona tiene previsto aprobar en el próximo pleno del 26 de junio la cesión de un almacén del edificio de Tabacalera en el Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). En concreto, en el plenario se debatirá la aprobación de los pliegues de cláusulas administrativas y la adjudicación en el ICAC de la concesión administrativa para construir y gestionar la nueva sede en el almacén número 6 para un periodo de 50 años, con canon gratuito. El alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, ha explicado a ACN que la Generalitat asumirá los 5,3 millones de euros del coste del traslado, que incluye tanto el proyecto ejecutivo como las obras y el equipamiento de las nuevas instalaciones.

El almacén 6 tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados, un espacio que permitirá al ICAC ampliar laboratorios, oficinas y aulas. Viñuales ha recordado que la iniciativa está relacionada con la intervención de mejora que el Estado está haciendo en la Necrópolis paleocristiana, que se sitúa precisamente junto al almacén 6. «La Tabacalera está llamada a ser la pieza clave de la nueva centralidad que estamos creando en el Francolí y el traslado del ICAC juega un papel muy importante», ha expresado.

Asimismo, la nueva ubicación del instituto liberará su espacio actual en la plaza de Rovellat. Un espacio que, a priori, tiene que ser la nueva sede de los Xiquets de Tarragona.