Turismo ofrece una cincuentena de actividades gratuitas para familias en Tarragona

El Patronato Municipal de Turismo de Tarragona ha organizado por|para este verano más de una cincuentena de actividades divulgativas de la ciudad de Tarragona, de su patrimonio y su historia que van dirigidas al público familiar. El ciclo se denomina Viajes en el tiempo, descubríd Tarragona en familia.

Entre las actividades programadas en este ciclo se proponen las visitas en familia con dinamizaciones orientadas a los más pequeños a través de vestimenta, material de taller y de recreación de la época. Se han preparado propuestas como Cocinar por la historia Hipotrimma que consiste en un curso de cocina con degustación incluida de una salsa (Hipotrimma de 2.000 años de antigüedad).

Hay dos actividades más donde la gastronomía también es protagonista: Una sencilla receta romana: epytirum y Defrutum: ¡el caramelo líquido de la antigüedad! El jarabe que endulzaba la vida en Tàrraco!. Las propuestas divulgativas incluyen la visita-taller Arqueólogo por un día, donde los niños se sentirán como un auténtico arqueólogo desenterrando y descifrando el pasado. Los espectáculos teatrales y títeres romanas también tomarán forma este verano. Actividades para familias en forma de taller como Hacemos una peli de romanos. También escape rooms como El Conflicto de Cèsar, que tiene el objetivo de resolver pruebas.