Sancionan 108 vehículos en Tarragona durante la campaña de las zonas de carga y descarga

La Guardia Urbana de Tarragona ha sancionado 108 vehículos durante la campaña de sensibilización sobre el uso de las zonas de la carga y descarga de mercancías. Del 9 al 14 de junio, los agentes de la Unidad de Tráfico y Transportes han detectado más de cien infracciones por parte de conductores particulares y profesionales, los cuales no han respetado su uso.

Desde la policía tarraconense consideran que utilizar estas zonas de forma incorrecta genera un impacto negativo en la movilidad, en la actividad económica y la calidad de vida de la ciudadanía. Eso provoca congestión, más contaminación y ruido y afecta a la seguridad vial, ya que algunos vehículos de transporte de mercancías se detienen en doble fila porque en la zona de carga y descarga hay vehículos que no pueden estacionar. Para evitar también estas conductas, piden respetar estas zonas habilitadas, que están ubicadas estratégicamente para facilitar la tarea de los profesionales y evitar molestias a los vecinos.

Durante el año se desarrollará un plan de acción y se harán campañas intensivas para mejorar el uso de estas zonas y minimizar las infracciones de los conductores.