Salut tuvo que derivar a 64 pacientes de ictus a Barcelona en el 2024 por falta de trombectomía 24 h

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Departament de Salut ha derivado del Hospital Joan XXIII de Tarragona a hospitales de Barcelona a 64 pacientes de ictus isquémico. En la mayoría de casos se trata de una interrupción repentina del flujo sanguíneo en una parte del cerebro, por una obstrucción de una arteria.

Cuando eso pasa, el tiempo que se tarda en actuar es clave para evitar lesiones cerebrales y secuelas, ya que cada minuto que pasa mueren dos millones de neuronas. El centro tarraconense es la referencia para toda la provincia por estas emergencias y ofrece los dos tratamientos disponibles: la trombectomía y la trombólisis.

El problema es que la trombectomía, el tratamiento más innovador, rápido y efectivo, sólo se presta de 08 a 20 horas en días laborables. Por las noches y los fines de semana, los pacientes con estas emergencias se derivan a una hora de Tarragona, a Barcelona, con el riesgo que eso comporta, ya que en Barcelona este tratamiento se da 24 horas los 7 días de la semana.

Se calcula que una de cada seis personas sufrirá un ictus en algún momento de su vida. Y que cada 14 minutos muere una persona por un ictus en el país. De hecho, es la principal causa de muerte entre las mujeres. Ante esta situación, este medio ha preguntado al Departament de Salut si se prevé cambiar el procedimiento en Tarragona y ofrecer la trombectomía mecánica en cualquier circunstancia. De momento, Salut indica que «se está trabajando en el análisis de los datos de uso con el fin de poder dar respuesta viable y garantizada de ampliación de horario».

Un primer paso

Este es un primer paso que hasta ahora no había dado el Departament de Salut, ni había mostrado la voluntad de darlo. «Este análisis no sólo depende del uso de la unidad en la Región Sanitaria de Tarragona sino también de sus derivaciones que pueda haber en centros de la ciudad de Barcelona», puntualizan desde el departamento.

El Hospital Joan XXIII ha atendido 700 Código Ictus en el último año y ha realizado 73 trombectomías y 104 trombólisis. De las derivaciones hechas a hospitales barceloneses, 43 han sido de pacientes del Camp de Tarragona y 21 de las Terres de l'Ebre. La mayoría de personas se derivan al Hospital Universitari de Bellvitge. Hace años, un grupo de investigadores de la Vall de Hebrón concluyeron en un estudio que por cada 30 minutos de retraso en el tratamiento del ictus, disminuyen un 10% las opciones de recuperación funcional del paciente, es decir, de que pueda volver a ser una persona autónoma.

Secuelas importantes

Las secuelas dependen de cada paciente y de las arterías afectadas. Pero pueden llegar a ser muy importantes y suponer la pérdida o problemas de habla o de escritura, de comprensión y lectura, o la espasticidad, un aumento anormal del tono muscular que provoca rigidez. Se estima que dos de cada tres personas que sobreviven a un ictus presentan algún tipo de secuela, que en la mayoría de casos es discapacitante. Más de un 62% tienen problemas de movilidad o asociados.

Agravio territorial

El agravio territorial que sufre Tarragona respecto de estas emergencias sanitarias sólo lo comparte Lleida en Cataluña, ya que el Hospital Arnau de Vilanova también hace trombectomías en horario parcial, según marca la Instrucción 01/2022, que establece cómo proceder con este tipo de pacientes. En Girona, el Hospital Josep Trueta dispone del servicio de forma continuada y no les hacen falta traslados. Los otros centros terciarios, como así se denominan en la Instrucción, están todos en la provincia de Barcelona. Un total de seis hospitales.

Trombectomía : la herramienta más innovadora y más efectiva

Este tratamiento consiste en la introducción de un catéter, en la arteria inguinal o radial, el cual se adelanta hasta la arteria cerebral obstruida con el objetivo de aspirar el trombo o atraparlo entre las mallas de un stent , para extraerlo de la circulación.



Este procedimiento se tiene que realizar, de la forma más rápida posible. Su eficacia disminuye si no se hace rápido. En el 2015 se publicaron cinco grandes estudios a nivel mundial, uno de ellos realizado en Cataluña ( REVASCAT ), demostrando la eficacia de la trombectomía. En el Hospital Joan XXIII este tratamiento sólo está disponible en horario de 8 h a 20 horas y no se da por las noches y fines de semana.