El ranking QS sitúa la URV entre las 780 mejores universidades del mundo

Por séptimo año consecutivo la Universidad Rovira i Virgili figura entre las mejores universidades del mundo. Así lo certifica la consultora internacional QS Quacquarelli Symonds, que evalúa las mejores universidades del mundo y publica los resultados en los prestigiosos QS World University Rankings. Se lo considera uno de los tres rankings universitarios más prestigiosos del mundo, al lado del de Shanghái (ARWU) y el del Times Higher Education (THE).

La URV se sitúa en la posición 771-780 de las 8.467 instituciones evaluadas, aunque sólo las 1.501 mejores figuran en las listas. Eso la ubica como la 22.ª de las 38 universidades contabilizadas en el Estado español, y como la sexta de las universidades catalanas que aparecen, tanto públicas como privadas, manteniendo las posiciones respecto de la edición anterior.

El indicador en que la URV ha obtenido un mejor posicionamiento está en Redes de Investigación internacional, en la que ocupa la posición 309. La Universidad también destaca en Citaciones por Investigador, figurando en la posición 388 del ranking mundial —la tercera mejor del estado en este aspecto— y en sostenibilidad, situándose en la posición 398.

QS utiliza nueve indicadores para elaborar el ranking: la reputación académica, basada en una encuesta que se realiza además de 130.000 académicos, representa un 30% de la puntuación; las citaciones por investigador, que miden el impacto de la investigación dividiendo el número de citas recibidas en un periodo de cinco años entre el número de profesores de una institución, constituyen el 20% de la puntuación; la reputación desde el punto de vista de los que dan trabajo, basado en las respuestas de una encuesta a 75.000 empleadores sobre la relación entre institución y la empleabilidad de los graduados, representa un 15%; la proporción profesor/estudiante de la institución representa un 10% de la puntuación; finalmente, el grado de inserción laboral de sus alumnos, la presencia de profesores internacionales, la ratio de estudiantes internacionales, la presencia en redes de investigación internacionales y el impacto social y ambiental de la investigación y la docencia se reparten a partes iguales el 25% restante de la puntuación total.

En esta última edición del ranking, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) se mantiene en el primer lugar por decimotercer año consecutivo, seguido del Imperial College London y la Universidad de Stanford.