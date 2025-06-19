El Parlament insta al Gobierno a ejecutar un «proyecto integral» para trasladar la Laboral a Campclar

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Parlament ha instado al Gobierno a desarrollar y ejecutar un «proyecto integral» para el traslado del complejo educativo la Laboral a las 48 hectáreas entre Bonavista y Campclar, en Tarragona. Se trata de una moción impulsada por ERC que ha recibido el voto a favor del PSC, Comuns, PPC y Aliança Catalana. Junts y la CUP se han abstenido mientras que Vox ha votado en contra.

El texto aprobado reclama que se asegure su dimensión como equipamiento educativo y de país, y «se refuerce especialmente su papel como referente en Formación Profesional». También apuesta para que se ubique la escuela de educación especial SOLC, los Servicios Educativos del Tarragonès y el Centro de Recursos Pedagógicos, entre otros servicios. Un punto de la moción reclama que el proyecto incluya medidas de urbanización que contemplen el «soterramiento de las líneas de alta tensión y la conexión con la red de movilidad sostenible» para garantizar la cohesión social y territorial. También señala que la Generalitat tiene que asumir los costes de este soterramiento.

La cámara catalana ha afianzado el compromiso para que el nuevo complejo educativo contribuya a la dinamización social, cultural y económica de la zona, con especial atención a la integración de los barrios de Ponent. Y que se garantice que el traslado no suponga una reducción de los espacios verdes ni de la posibilidad de realizar prácticas deportivas.

La moción destaca la importancia que tendría el traslado para el Port de Tarragona, que ganaría espacio para desarrollar su actividad. E insta a la coordinación entre administraciones para impulsar su ampliación en proyectos de logística sostenible, energías verdes e innovación «haciendo compatible los nuevos usos con su consideración de bien cultural de interés local».