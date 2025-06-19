Diari Més

Ni paella ni tapas: este es el tipo de comida que triunfa en Tarragona

La ciudad se encuentra en el 'TOP' 5 con más aficionados a todo el estado de este tipo de comida

Imagen de la brasa de una Barbacoa.

Pep Santos Alasà
Pep Santos Alasà

Ni paellas ni tapas. Cuando llega el buen tiempo, en Tarragona lo que realmente triunfa son las barbacoas. Así lo confirma un estudio reciente publicado por Wallapop, que revela las ciudades españolas más «obsesionadas» con esta forma de cocinar y socializar al aire libre. Tarragona ha sido destacada como la quinta ciudad más aficionada a las barbacoas de todo el Estado, con una puntuación global de 50,54 sobre 60. 

Según el análisis de Wallapop, durante el último año los tarraconenses han comprado 271 barbacoas a través de la plataforma, una cifra que, teniendo en cuenta la población, refleja un fuerte interés por este tipo de cocina. Además, Tarragona dispone de 11 espacios públicos habilitados para hacer barbacoas, un recurso muy valorado en una zona con clima agradable y alta afluencia de encuentros sociales al aire libre.

El estudio, que analiza datos como el volumen de ventas y compras, las búsquedas online y los espacios disponibles, destaca que las búsquedas mensuales de la palabra ‘barbacoa’ superan las 300 en Google en la ciudad, cosa que refuerza la afición creciente para esta práctica gastronómica.

Sin embargo, el informe recuerda que las restricciones para hacer fuego al aire libre en Cataluña se extienden del 15 de marzo al 15 de octubre, un periodo largo que obliga a los amantes de las barbacoas a optar por espacios regulados o privados.

Con este ranking, Tarragona comparte protagonismo con otras ciudades catalanas como Girona (1.ª posición) y Barcelona (4.ª), convirtiendo Cataluña en una de las comunidades autónomas más barbacoadictas, con tres ciudades en el top 10 nacional. Andalucía, con cuatro ciudades entre las diez primeras, también muestra una gran afición.

Top 10 de capitales españolas apasionadas por la Barbacoa.

Barbacoas: mucho más que una manera de cocinar

El estudio de Wallapop concluye que para muchas familias y grupos de amigos, la barbacoa se ha convertido en mucho más que una técnica culinaria: es una excusa para reunirse, compartir y disfrutar de la naturaleza y de la buena comida. En Tarragona, donde el clima y el entorno acompañan, esta tendencia crece bastante.

Desde la plataforma recomiendan seguir buenas prácticas como escoger el combustible adecuado (carbón, leña, etc.), mantener la seguridad y garantizar una buena limpieza una vez finalizada la actividad, especialmente para prevenir incendios forestales durante los meses de restricción.

Position Capitales CCAA Barbacoas Vendidas en Wallapop Barbacoas compradas en Wallapop Barbacoas' Volumen de Búsquedas Mensual en Google Espacios Públicos Para Barbacoas Temperatura Media en Primavera (Celsius) ¿Menú carne o pescado? Prohibición de Barbacoas Puntuación Total Barbacoa Lovers
1 Gerona Cataluña 274 286 260 32 19 Carne 15 Marzo en 15 Octubre 58.06
2 Sevilla Andalucía 345 368 1,300 11 23 Carne Junio en 15 Octubre 54.16
3 Toledo Castilla La Mancha 203 255 170 10 19.5 Carne Junio en Septiembre 52.38
4 Barcelona Cataluña 2,331 2,381 4,400 46 19 Carne 15 Marzo en 15 Octubre 51.54
5 Tarragona Cataluña 274 271 320 11 19.5 Carne 15 Marzo en 15 Octubre 50.54
6 Valencia Comunidad Valenciana 695 683 1,600 11 20.5 Carne Junio en Septiembre 49.07
7 Teruel Aragón 11 18 20 26 16 Pescado Abril en 15 Octubre 48.72
8 Málaga Andalucía 509 475 1,100 10 21 Carne Junio en 15 Octubre 48.63
9 Cádiz Andalucía 213 202 210 6 20.5 Carne Junio en 15 Octubre 47.42
10 Jaén Andalucía 38 47 140 14 20.5 Carne Junio en 15 Octubre 46.88
11 Huelva Andalucía 35 35 140 25 21 Carne Junio en 15 Octubre 46.72
12 Las Palmas de Gran Canaria Islas Canarias 21 21 480 13 21.5 Carne Julio en Septiembre 46.30
13 Pontevedra Galicia 89 93 140 20 17 Pescado Julio en Septiembre 45.17
14 Córdoba Andalucía 65 68 320 7 22 Carne Junio en 15 Octubre 44.87
15 Lleida Cataluña 106 111 170 13 20 Carne 15 Marzo en 15 Octubre 44.13
16 Madrid Comunidad de Madrid 2,300 2,011 6,600 18 18.5 Carne Junio en 15 Octubre 43.95
17 Granada Andalucía 149 144 320 19 19.5 Carne Junio en 15 Octubre 43.56
18 Alicante Comunidad Valenciana 511 435 390 27 21 Carne Junio en Septiembre 42.89
19 Mérida Extremadura 3 4 50 4 21 Pescado Junio en 15 Octubre 42.80
20 Almería Andalucía 87 87 210 3 21 Carne Junio en 15 Octubre 42.73
