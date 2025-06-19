Ni paella ni tapas: este es el tipo de comida que triunfa en Tarragona

Ni paellas ni tapas. Cuando llega el buen tiempo, en Tarragona lo que realmente triunfa son las barbacoas. Así lo confirma un estudio reciente publicado por Wallapop, que revela las ciudades españolas más «obsesionadas» con esta forma de cocinar y socializar al aire libre. Tarragona ha sido destacada como la quinta ciudad más aficionada a las barbacoas de todo el Estado, con una puntuación global de 50,54 sobre 60.

Según el análisis de Wallapop, durante el último año los tarraconenses han comprado 271 barbacoas a través de la plataforma, una cifra que, teniendo en cuenta la población, refleja un fuerte interés por este tipo de cocina. Además, Tarragona dispone de 11 espacios públicos habilitados para hacer barbacoas, un recurso muy valorado en una zona con clima agradable y alta afluencia de encuentros sociales al aire libre.

El estudio, que analiza datos como el volumen de ventas y compras, las búsquedas online y los espacios disponibles, destaca que las búsquedas mensuales de la palabra ‘barbacoa’ superan las 300 en Google en la ciudad, cosa que refuerza la afición creciente para esta práctica gastronómica.

Sin embargo, el informe recuerda que las restricciones para hacer fuego al aire libre en Cataluña se extienden del 15 de marzo al 15 de octubre, un periodo largo que obliga a los amantes de las barbacoas a optar por espacios regulados o privados.

Con este ranking, Tarragona comparte protagonismo con otras ciudades catalanas como Girona (1.ª posición) y Barcelona (4.ª), convirtiendo Cataluña en una de las comunidades autónomas más barbacoadictas, con tres ciudades en el top 10 nacional. Andalucía, con cuatro ciudades entre las diez primeras, también muestra una gran afición.

Top 10 de capitales españolas apasionadas por la Barbacoa.Wallapop

Barbacoas: mucho más que una manera de cocinar

El estudio de Wallapop concluye que para muchas familias y grupos de amigos, la barbacoa se ha convertido en mucho más que una técnica culinaria: es una excusa para reunirse, compartir y disfrutar de la naturaleza y de la buena comida. En Tarragona, donde el clima y el entorno acompañan, esta tendencia crece bastante.

Desde la plataforma recomiendan seguir buenas prácticas como escoger el combustible adecuado (carbón, leña, etc.), mantener la seguridad y garantizar una buena limpieza una vez finalizada la actividad, especialmente para prevenir incendios forestales durante los meses de restricción.