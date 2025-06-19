El Hospital Viamed Tarragona tendrá una Unidad integral de Oncología y Radioterapia avanzada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El nuevo Hospital Viamed Tarragona se prepara para abrir las puertas próximamente con una firme apuesta por la excelencia asistencial en el ámbito oncológico. Actualmente, se están ultimando los detalles de la que será la primera Unidad Integral de Oncología y Radioterapia del sector privado en la provincia de Tarragona. En este sentido, se está dando forma a un espacio altamente especializado que ofrecerá una atención completa y avanzada al paciente con cáncer.

La unidad estará orientada a abordar el cáncer desde el diagnóstico, tratamiento, así como el acompañamiento del paciente. Se ofrecerá una atención multidisciplinar, integral y personalizada, coordinada entre los diferentes especialistas en todas las etapas del proceso. Con la puesta en marcha de esta Unidad, que estará dotada de la última tecnología en oncología, Viamed Salud busca convertirse en un actor clave para el tratamiento del cáncer en el territorio.

El Hospital Viamed Tarragona contará con dos campos especializados para el abordaje del cáncer: la Oncología Médica y la Oncología Radioterápica. El servicio de Oncología Médica constituye un eje fundamental para el paciente oncológico. Integrará una zona de consultas externas próxima al Hospital de Día Oncológico, dando prioridad a la comodidad, privacidad y atención individualizada del paciente.

Las consultas externas estarán destinadas al diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico individualizado de pacientes con enfermedad neoplásica. A la vez, se ofrecerá consulta especializada en cáncer hereditario en la que se realizará la determinación de diferentes mutaciones cuando corresponda. También, se proporcionará asesoramiento genético. Asimismo, se ofrecerá servicio de segunda opinión a pacientes diagnosticados de cáncer que precisen contrastar el diagnóstico o soliciten más información sobre la enfermedad. Además, el equipo de Oncología Médica estará enfocado en el análisis y prevención del cáncer. Otro de los espacios destacados de esta Unidad será el Hospital de Día Oncológico, el cual estará totalmente equipado para administrar los diferentes tratamientos, como quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos dirigidos personalizados a las necesidades del paciente.

En paralelo, el servicio de Oncología Radioterápica dispondrá de tecnología de vanguardia que permite aplicar radioterapia dirigida con alta precisión, minimizando los efectos secundarios que puedan derivarse. Este tipo de tratamiento es esencial para el abordaje de muchos procesos oncológicos y complementa otros tratamientos como la quimioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida y cirugía oncológica. Para la puesta en marcha y gestión de este servicio de Oncología Radioterápica, Viamed Salud contará con Mercurius Health Group, líder europeo en soluciones oncológicas avanzadas, altamente especializado y con experiencia en una amplia gama de equipos y prácticas de radioterapia y medicina nuclear.

Acelerador lineal

El servicio de Oncología Radioterápica ocupa una superficie de 600 m2 del nuevo Hospital Viamed Tarragona. El espacio contará con un acelerador lineal de última generación, modelo Elekta Versa HD.

Este acelerador lineal permitirá la realización de técnicas avanzadas y precisas, como la radioterapia de intensidad modulada (IMRT), la radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) y la radioterapia con control del movimiento respiratorio (DIBH). Estos tratamientos son fundamentales para abordar varios tipos de cáncer, como, por ejemplo, cáncer de mama, próstata, colorrectal, cabeza y cuello, entre otros.

El Elekta Versa HD se distingue por su capacidad de administrar dosis de radiación con alta precisión y velocidad, adaptándose a los diferentes tipos de tumores y localizaciones. Además, incorpora tecnología avanzada para el control de movimientos del paciente y permite realizar tratamientos complejos en sesiones más cortas, aumentando la comodidad y eficacia. Este equipo se ubica en un bunker de radioterapia, situado en el sótano del Hospital y diseñado para garantizar la máxima seguridad del paciente. Incluye un circuito cuidadosamente estructurado y protocolizado para ofrecer una experiencia óptima y segura durante el tratamiento radioterápico.

Equipo médico multidisciplinar

La Unidad Integral de Oncología y Radioterapia del Hospital Viamed Tarragona estará liderada por un equipo médico de gran calificación científico-técnica y humana, comprometido con la excelencia médica y la innovación. La Unidad contará con comités oncológicos multidisciplinares formados por especialistas en oncología médica, oncología radioterápica, cirugía, medicina nuclear, radiología, anatomía patológica, entre otras especialidades clave, para analizar cada caso de forma coordinada.

Esta estructura permitirá ofrecer una atención personalizada que busca mejorar el porcentaje de curación y calidad de vida del paciente. Con la puesta en marcha de esta Unidad, los pacientes de la demarcación de Tarragona podrán recibir las mejores prestaciones, así como una atención continúa para tratar la enfermedad en el Hospital Viamed Tarragona sin necesidad de desplazamientos.