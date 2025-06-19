El Hospital Universitario Joan XXIII abre el Hospital de Día Pediátrico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona ha puesto en marcha el nuevo Hospital de Día Pediátrico, una unidad asistencial diseñada para ofrecer atención especializada y multidisciplinar a niños y adolescentes que requieran tratamientos o seguimientos médicos complejos, pero sin necesidad de ingreso hospitalario.

Este nuevo dispositivo se convierte en la última actuación dentro de la reordenación de los espacios del Área Materno-Infantil y supone un paso adelante en la mejora de la atención pediátrica, y aporta eficiencia y comodidad tanto para los pacientes como para sus familias.

El nuevo Hospital de Día Pediátrico ocupa un espacio de 130 m2 en la cuarta planta del centro hospitalario, integrado dentro del Servicio de Pediatría. El espacio dispone de un área diáfana con control de enfermería y varios puntos de atención con camillas y butacas, que permiten adaptarse a las necesidades de cada paciente. También se han habilitado dos gabinetes pediátricos vinculados al mismo Hospital de Día para visitas médicas y de enfermería.

Se ha acondicionado una nueva sala de espera exclusiva por este servicio y se ha reubicado una sala de juegos, reforzando la apuesta por un entorno más amable y adaptado a los niños hospitalizados.

El dispositivo está pensado para atender principalmente pacientes de 0 a 15 años, pero también pacientes hasta los 18 años en casos de cronicidad compleja que requieran tratamientos como: tratamientos intravenosos y transfusiones; curas de enfermería complejas; pruebas diagnósticas especializadas; seguimientos postquirúrgicos; y patologías crónicas que antes requerían hospitalización.

Este modelo evita hospitalizaciones innecesarias y favorece la continuidad asistencial en coordinación con la atención primaria, consultas externas y urgencias pediátricas.

La inversión total ha sido de 452.525,90 € para la adecuación de los espacios y de 195.015,01 € para el equipamiento y mobiliario médico. El equipo humano está formado por pediatras especializados, enfermeras pediátricas, auxiliares y personal administrativo, con el apoyo de profesionales de psicología, nutrición y trabajo social, según las necesidades específicas de cada caso.

El Hospital de Día funciona en horario de mañanas, de lunes a viernes, con actividad programada. Se prevé que en el primer año se hagan cerca de 800 sesiones anuales, con más de 6.000 prestaciones y centenares de curas y analíticas.

Con la puesta en marcha de este nuevo dispositivo, el Hospital Joan XXIII reafirma su compromiso con una atención pediátrica centrada en el bienestar del niño, con espacios específicos, circuitos eficientes y una atención más próxima y personalizada.