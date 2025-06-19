La FAVT pide que Orts deje la consejería de Relaciones Ciudadanas

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona ofrecieron este miércoles una rueda de prensa en su sede.Diari Més

La Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinos de Tarragona (FAVT) pidió ayer que Sonia Orts deje su cargo como consejera de Relaciones Ciudadanas y se designe «otro concejal o concejala que priorice el respeto, la escucha activa y el trabajo conjunto con el movimiento asociativo de la ciudad».

La entidad criticó la actitud mostrada por la edil a la hora de ejercer sus funciones como «interlocutora» y aseguró que «la falta de diálogo, la voluntad de colaboración escasa y la ausencia ha deteriorado gravemente la relación entre el Ayuntamiento y nuestras asociaciones».

La FAVT ofreció una rueda de prensa para hacer balance de la primera mitad de mandato del alcalde, Rubén Viñuales. «Reconocemos que ha habido gestos y buenas intenciones, pero la gestión en los barrios sigue siendo desigual, lenta y, a veces, invisible», remarcaba el secretario y portavoz, José Martín Carrasco. Desde la federación, cargaron directamente contra Orts, a quien acusaron de «haber faltado el respeto» a la entidad.

El presidente de la FAVT, Alfonso López, recriminó a la consejera de Relaciones Ciudadanas que no quiera celebrar las reuniones con los vecinos en la sede de la federación, sino que siempre las convoque en el Ayuntamiento: «Nos dice que se tiene que hacer allí y que, si no venimos, es nuestro problema».

En este sentido, López pidió que «vengan a nuestros barrios con los técnicos, como se ha estado haciendo en los últimos años». «Queremos concejales que no se queden sentados y salgan a la calle para ver la realidad», añadió.

Además, reclamó que en estos encuentros puedan asistir más representantes vecinales y no sólo el presidente de la federación y un acompañante. La entidad también criticó que el Ayuntamiento convoque las reuniones por la mañana, cuando «la mayoría trabajamos».

Por todos estos motivos, reclamaron que Orts deje de liderar la consejería de Relaciones Ciudadanas, una petición suscrita por «la mayoría» de las agrupaciones que integran la FAVT —formada por una veintena de entidades—. Según ha podido saber Diari Més, algunas asociaciones como la de Sant Salvador y Sant Ramon, el Serrallo y Parc Riu Clar se han desmarcado.

Crear una mesa de trabajo

Por su parte, el Ayuntamiento aseguró que «desde el gobierno municipal se ha incrementado mucho la comunicación con las entidades vecinales». En este sentido, afirmaron que «la relación es constante y fluida», gracias a las reuniones «bimensuales» de Orts con las federaciones vecinales y «los encuentros mensuales de las consejerías de barrio». También recordaban que «por primera vez, las asociaciones han cobrado el 100% de la subvención anual a mediados de junio».

En cambio, desde la FAVT consideran que la interlocución con las asociaciones ha sido «insuficiente» y reclaman que exista una «participación real» para que sus propuestas «se tengan en cuenta». Por eso, pedirán por carta al alcalde la creación de una mesa de trabajo entre el consistorio y la federación «donde se nos escuche de verdad».