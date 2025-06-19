‘Un estiu amb Cooperación’ llega cargado de cine, música y danza

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un estiu amb Cooperación llega cargado de actos. Se trata de una serie de actividades para fomentar el debate y la reflexión en torno a la diversidad cultural y del actual modelo de desarrollo para propiciar cambios en nuestras actitudes, haciendo de la cultura una pieza clave para la transformación social a través de la música, la pintura, el cine y la danza.

Las actividades de esta programación tendrán lugar durante el mes de julio y consta de una exposición, dos conciertos, cuatro talleres y cinco proyecciones cinematográficas. Con respecto al cine los miércoles a partir de las 21.30h tendrá lugar la 4.ª edición del Festival Itinerante de Cines Africanos de Cataluña – FICAC, una iniciativa impulsada por la entidad CinemÀfriques y el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo.

Según la consejera de Cooperación, Cecilia Mangini, «las piezas seleccionadas son una oportunidad única, en nuestra ciudad, de ver en pantalla grande y en versión original películas propias de la cultura africana subtituladas en catalán». Las proyecciones tendrán lugar en el Espacio Jove La Palmera a las 21.30h, en un marco único para disfrutar de una noche de cine al fresco al centro de Tarragona. Este año el Festival incorpora una novedad y es que el público podrá votar la película que más les guste y hacer un reconocimiento final a la ganadora.