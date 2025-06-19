Diari Més

‘Un estiu amb Cooperación’ llega cargado de cine, música y danza

Serán 12 propuestas gratuitas sobre la cultura africana

Imagen de la rueda de prensa celebrada ayer.

Imagen de la rueda de prensa celebrada ayer.

Un estiu amb Cooperación llega cargado de actos. Se trata de una serie de actividades para fomentar el debate y la reflexión en torno a la diversidad cultural y del actual modelo de desarrollo para propiciar cambios en nuestras actitudes, haciendo de la cultura una pieza clave para la transformación social a través de la música, la pintura, el cine y la danza.

Las actividades de esta programación tendrán lugar durante el mes de julio y consta de una exposición, dos conciertos, cuatro talleres y cinco proyecciones cinematográficas. Con respecto al cine los miércoles a partir de las 21.30h tendrá lugar la 4.ª edición del Festival Itinerante de Cines Africanos de Cataluña – FICAC, una iniciativa impulsada por la entidad CinemÀfriques y el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo.

Según la consejera de Cooperación, Cecilia Mangini, «las piezas seleccionadas son una oportunidad única, en nuestra ciudad, de ver en pantalla grande y en versión original películas propias de la cultura africana subtituladas en catalán». Las proyecciones tendrán lugar en el Espacio Jove La Palmera a las 21.30h, en un marco único para disfrutar de una noche de cine al fresco al centro de Tarragona. Este año el Festival incorpora una novedad y es que el público podrá votar la película que más les guste y hacer un reconocimiento final a la ganadora.

