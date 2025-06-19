Diables Voramar y el Ball de Serrallonga dedican sus ninots a las escaleras mecánicas y a las vergüenzas de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Desvetlla dels Ninots, la fiesta con que Tarragona da inicio al verano, vuelve este sábado 21 de junio gracias a la iniciativa de las entidades Diables Voramar y Ball d'en Serrallonga de Tarragona. Una fiesta llena de desenfreno y sátira que quiere abrirse una vez más a la ciudad con el ya tradicional recorrido por las calles de la Part Alta y la posterior fiesta en el paseo de las Palmeres.

Como cada año, la Desvetlla dels Ninots es la oportunidad para ambas entidades para expresarse con ironía y sátira sobre los temas de actualidad de la ciudad y presentar en sociedad los ninots que quemarán en las hogueras de Sant Joan, en la verbena del 23 de junio.

Imagen del muñeco de los Diables Voramar.Cedida

Este año, desde el Ball d'en Serrallonga han querido crear «el muro de las vergüenzas» a la tarraconense. En este muro están expresadas todas las tareas pendientes en la ciudad: el preventori de la playa Savinosa, el parking de Jaume I, el Banco de España, etc. Desde la entidad quieren denunciar así la falta de inversiones a los proyectos más emblemáticos de la ciudad.

Por su parte, los Diables Voramar han creado un curioso muñeco con unas piernas y glúteos muy desarrollados ya que se ve obligado, diariamente, a ejercitarse porque las escaleras mecánicas nunca funcionan. Denuncian así la falta de mantenimiento y, como consecuencia, el mal funcionamiento de este elemento clave para la movilidad a pie por la ciudad.

Durante la primera parte de la fiesta, ambas entidades dedicarán un pequeño pasacalle a los niots que, días más tarde, quemarán a las hogueras del Serrallo y la plaza Corsini durante la noche del 23 de junio, verbena de Sant Joan. El recorrido empezará en las 23:30 desde la plaza del Fòrum, continuando por las calles Merceria, Major, la Nau, bajando por las escaleras del Pretorio, paseo de Sant Antoni y finalizando en el Paseo de las Palmeres. Además, se contará con la participación de la Txaranga BandTocats durante el recorrido para hacer bailar a los ninots más que nunca.

Ya en el paseo de las Palmeres, punto y final del recorrido, se invitará a los asistentes a la primera cata de mamadeta del año. Las dos entidades tarraconenses ofrecerán hasta las tres de la madrugada una fiesta final con Dj Sergi Ralita.