Detienen 'in fraganti' a un hombre cuando intentaba forzar la puerta de una gasolinera en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Tarragona detuvieron la madrugada de este miércoles en esta ciudad a un hombre de 56 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 03.00 horas de la madrugada de este pasado miércoles cuando una patrulla efectuaba tareas de prevención de delitos en el polígono Francolí. En un determinado momento los agentes observaron a un desconocido que vestía con gorra, tapabocas y ropa oscura al lado de una estación de servicio.

Al aproximarse rápidamente al lugar, pudieron ver cómo el hombre iluminaba con una linterna la cerradura de la puerta de acceso a una gasolinera, con el fin de intentar forzarlo con un destornillador. Al darse cuenta de la presencia policial, el hombre intentó huir campo a través después de saltar por encima de un vehículo y un muro. Los mossos lo localizaron poco después escondido entre la vegetación y lo detuvieron.

En el cacheo le localizaron el destornillador y la linterna con los que pretendía acceder al interior del establecimiento aunque finalmente no lo consiguió. La patrulla comprobó que el ladrón se trasladó hasta este polígono con un vehículo con el fin de cometer el robo.

El detenido, el cual acumula hasta once antecedentes policiales, quedó en libertad ayer al mediodía con la obligatoriedad de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido.