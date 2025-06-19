Detenido un hombre por intentar sustraer el cableado de unas farolas de Sant Pere i Sant Pau

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona detuvo ayer a un hombre, de 64 años, como presunto autor de un robo con fuerza en grado de tentativa. Los hechos pasaron poco después de las 2 de la madrugada cuando una ciudadana llamó al 092 y explicó a la Sala de Coordinación y Atención Ciudadana (SCAC) que había un hombre manipulando las farolas a ambos lados de la calle, en la TP-2031a s/n.

La ciudadana explicó que el hombre estaba sacando las tapas de las farolas y que miraba constantemente hacia los edificios para asegurarse de que nadie le estaba vigilando mientras lo hacía. También detalló que el detenido habría dejado una bolsa blanca en la entrada del antiguo parking de camiones de Sant Pere i Sant Pau y que después entró en este espacio.

Dos dotaciones se desplazaron rápidamente hasta el lugar. A su llegada, los agentes hicieron una inspección de la zona y vieron a un hombre, que coincidía con la descripción facilitada, que estaba dentro de un vehículo y que simulaba que estaba durmiendo. Una vez identificado, comprobaron que en el vehículo llevaba diferentes herramientas para manipular las farolas y sustraer el cableado, y unos guantes.

Hacia las 2.50 h, una vez visualizadas unas imágenes facilitadas del hombre en plena acción, fue detenido por los agentes de la Guardia Urbana. El detenido, que acumula al menos 7 antecedentes y todos por robo con fuerza y hurtos, ha ingresado en la prisión.