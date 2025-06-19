El Ayuntamiento de Tarragona adjudica las obras de la nueva pasarela del Camp de Mart

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado las obras de mejora de la evacuación de incendios y la accesibilidad en el Teatro Auditorio del Camp de Mart en la empresa Izer Ingeniería y Economía SL. Las intervenciones objeto de este proyecto se centran en la rehabilitación de la cubierta, la colocación de nuevas barandillas en forma de uno y la habilitación de una nueva roquera de vehículos, las tres focalizadas en la mejora de la evacuación de incendios y en accesibilidad del equipamiento. Así, la primera intervención consiste en la rehabilitación de las cubiertas en su totalidad, derribando las capas existentes y ejecutando nuevas, para evitar futuras filtraciones que podrían llegar a causar más patologías en el edificio.

Para la seguridad de uso de las escaleras que dan acceso a las diversas graderías, como segunda intervención se procederá a la colocación de barandillas en forma de U invertida en todo el recorrido. Para proporcionar una mayor seguridad, se propone también incorporar una iluminación tenue en las barandillas.

La tercera intervención consistirá en habilitar una pasarela para vehículos en que sustituiría la pasarela actual provisional que da acceso a mercancías a través de la Avenida Maria Cristina, comunicando directamente al escenario. La nueva roquera consistirá en una nueva estructura con placas alveolares en la zona para dar acceso de la planta baja, dejando la planta inferior existente libre. Esta estructuró tendrá unas características y dimensiones con el fin de poder hacer cabida a un trailer de hasta 16 metros de longitud en posición horizontal. Costarán 383.835,08 euros, durarán 6 meses y las obras empezarán en otoño.