Ángel Juárez: «La conciencia social se ha ido durmiendo y tenemos que rearmarnos y luchar si queremos seguir avanzando en derechos»

Los premios Ones Mediterrània llegan este año a la 31.ª edición y el lema es ‘31 años resistiendo’. Entiendo que no es fácil mantener unos premios de ámbito estatal como estos.

«Cuesta, y cuesta un poco, porque nunca hemos sido la correa de transmisión de nada ni de nadie y podemos resultar incómodos. Es importante que la gente sepa que estos premios, sin pertenecer a los grandes círculos de ámbito nacional, son de los más prestigiosos de todo el Estado. La clave es que los galardonados valoran el hecho de ser un foro fiel, que se crean sinergias entre ellos a fin de que puedan hacer red, conectar con gente nueva y seguir creciendo y, además, son un acto más de reivindicación».

¿Una entidad social y medioambientalista todavía resulta incómodo?

«Sí, si siempre te mantienes coherente con tus ideas. Piensa que la nuestra es una entidad que nació del movimiento vecinal, no de biólogos o de estudiosos del medio ambiente, de manera que hemos sido una entidad donde siempre hemos buscado el máximo de participación ciudadana, que nos hemos preocupado por la educación ambiental de los niños y que nunca hemos cerrado la puerta a nadie, de manera que eso te hace un poco más difícil de controlar desde algunos sectores».

Los premios de este año vuelven a tener una vertiente más mediática y una parte que reconoce mucho la tarea socioambiental de base. ¿Cómo se escogen los ganadores?

«Vendría a ser un poco lo que te decía antes. Somos una entidad muy democrática y las propuestas de los premios llegan de todos nuestros colaboradores, como RNE, la agencia EFE o la UICN. Cada vez decido menos cosas yo (sonríe). Eso también es una garantía para los galardonados. Piensa que incluso la revista ‘El Jueves’ aceptó hace unos años su premio, cuando nunca aceptan ningún reconocimiento. La complicidad de la gente que se suma al proyecto es muy importante. Piensa que en 30 ediciones sólo han fallado dos galardonados a la hora de recoger su Ones».

Entre los más mediáticos de este año habría Cristina Fallarás y Joaquim Bosch...

«Son dos referentes de la lucha y la justicia social. Es el perfil de los líderes sociales que consideramos que necesitamos para hacer un planeta más habitable y justo».

...y entonces hay entidades como Mar de Fábula, que limpia playas en Galicia, u Operación Encina, que planta encinas en Andalucía.

¡«Claro está! El perfil de la sociedad que defendemos tiene que tener todo eso. Los premios Ones no son sólo de medio ambiente, son de conciencia social. La clave es esta. Medio ambiente y sociedad tienen que darse la mano. Defender la tierra es justicia social y hacer política social es defender la tierra. No puede haber un ecologista que no sea solidario, ni al revés. ¡La clave de todo es la conciencia social, que se ha ido durmiendo a medida que la gente ha ido teniendo las cosas más fáciles, pero eso tiene que cambiar! Tenemos que rearmarnos y luchar si queremos ir avanzando en derechos. No puede ser que un partido de fútbol levante pasiones y no levante pasiones el precio de los alquileres».

Pero la sociedad sigue como si no pasara nada.

«Totalmente. Trabajar y ver que no se puede progresar, que estás condenado a ser pobre toda la vida, suprime la ilusión. Y una sociedad sin ilusión es una sociedad sin futuro. Tiene que salir y luchar, pero la gente ya no sale a quejarse. Cuando se tiene que salir a la calle todavía somos los mismos que hace treinta años... »

Una vez más, no falta la mirada a Latinoamérica ni el punto local, con el premio de la Escuela de Horticultura de Reus.

«Hay gente que quizás no es del todo consciente, pero la Fundación Madre Tierra tiene un notable prestigio internacional y los premios son internacionales. Los vínculos que mantenemos con los países latinoamericanos son intensos y la tarea que se hace en el ámbito social y ambiental, a pesar de los problemas que sufren algunos países, es muy intensa; por eso hemos querido premiar Néstor Martínez. Con respecto a la vinculación con el territorio, también es importante que todo el mundo sepa el trabajo que hacen a Horticultura y que se valore su trabajo docente y de investigación».

¿Hay prevista alguna sorpresa para la gala de este viernes en el Teatre Tarragona?

«Ya hace años que intentamos regalar cultura a los asistentes a la gala, aparte de la música y de fideuá del Serrallo, y este año hemos preparado un libro muy especial donde se repasan los treinta primeros años de los premios con unas fotografías fantásticas de nuestro amigo Juan Luis Nogués, que murió hace unos meses. Tenemos más de 500 asistentes confirmados, de manera que quizás todavía se podría conseguir alguna invitación a través de nuestra web».