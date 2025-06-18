Diari Més

Política

Viñuales confía en la remontada del Nàstic: «Pablo marcará en el minuto 126»

El alcalde de Tarragona se mostró optimista de cara al partido de vuelta de la final del 'play-off' para ascender a Segunda División

Un momento del acto de balance que hizo este martes el alcalde, Rubén Viñuales.

Un momento del acto de balance que hizo este martes el alcalde, Rubén Viñuales.Tjerk van der Meulen

Viñuales sacó ayer el espíritu nastiquer y se mostró optimista de cara al partido de vuelta de la final del play-off para ascender a Segunda División: «Ganaremos 2-0, iremos a la prórroga y Pablo Fernández marcará con la oreja en el minuto 126».

Entre el público había el presidente del Nàstic, Lluís Fàbregas, y otros representantes del club. También asistieron asistido la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà; la Delegada del Gobierno en Tarragona, Lucía López; el presidente del Consell Comarcal del Tarragonès, Salvador Ferré; así como otros representantes políticos y de las entidades económicas, sociales, sindicados y culturales de la ciudad.

