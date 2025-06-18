Viñuales confía en la remontada del Nàstic: «Pablo marcará en el minuto 126»

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Viñuales sacó ayer el espíritu nastiquer y se mostró optimista de cara al partido de vuelta de la final del play-off para ascender a Segunda División: «Ganaremos 2-0, iremos a la prórroga y Pablo Fernández marcará con la oreja en el minuto 126».

Entre el público había el presidente del Nàstic, Lluís Fàbregas, y otros representantes del club. También asistieron asistido la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà; la Delegada del Gobierno en Tarragona, Lucía López; el presidente del Consell Comarcal del Tarragonès, Salvador Ferré; así como otros representantes políticos y de las entidades económicas, sociales, sindicados y culturales de la ciudad.