Estos son los mejores restaurantes de Sushi de Tarragona ciudad

La gastronomía japonesa ha ido ganando protagonismo en nuestra sociedad durante las últimas décadas hasta convertirse en una de las más demandadas por el público y una de las preferidas para los amantes de la buena cocina.

Tarragona no es una excepción y cuenta con una amplia oferta para los aficionados al sushi y otras especialidades niponas. Desde buffets libres donde se pueden degustar grandes cantidades de sushi a un precio asequible hasta establecimientos más elaborados que buscan ofrecer una experiencia gastronómica auténtica y sofisticada, la ciudad dispone de opciones para todos los gustos y presupuestos.

En este artículo, explicaremos cuáles de estos establecimientos, especializados en Sushi, cuentan con una valoración más alta por parte de los usuarios de Google.

Ohashi- 4.8

Situado en la esquina entre la Rambla Vella y la calle Compte de Rius, el Ohashi es reconocido como uno de los referentes del buen sushi en Tarragona. Casi 516 reseñas avalan el nivel de su gastronomía.

Hai Sushi Bar – 4.7

Con una amplia variedad de piezas y un ambiente acogedor, Hai Sushi Bar, en la Calle Rovira i Virgili es una parada obligatoria para los amantes del sushi.

Amo Sushi Tarragona – 4.7

Con más de 1.000 reseñas que hacen evidente su nivel, este restaurante es reconocido por su calidad. Se trata de un reconocido buffet de las Gavarres con un establecimiento también en Reus

Take Away Sushi – 4.6

Para aquellos que prefieren disfrutar del sushi en casa, Take Away Sushi es una opción ideal con una amplia variedad de piezas para llevar.

Bokoto- 4,5

En el corazón de Tarragona, Bokoto es una referencia en gastronomía japonesa. Con una propuesta cuidada y elegante, combina ingredientes de alta calidad con una presentación impecable, ideal para una experiencia más sofisticada.