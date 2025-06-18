Las ratas se dejan ver en el Camp de Mart de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

No es la primera vez que las ratas se dejan ver por Tarragona y, ahora, la escena se ha vuelto a repetir en el Camp de Mart. En un vídeo grabado a plena luz del día se pueden ver hasta seis roedores recorriendo la zona ajardinada.

El Ayuntamiento ha explicado a Diari Més que, en el día de mañana, EMATSA llevará a cabo una actuación para solucionar el problema.