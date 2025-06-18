Ciudad
Las ratas se dejan ver en el Camp de Mart de Tarragona
En un vídeo grabado a plena luz del día se pueden ver hasta seis roedores recorriendo sus jardines
No es la primera vez que las ratas se dejan ver por Tarragona y, ahora, la escena se ha vuelto a repetir en el Camp de Mart. En un vídeo grabado a plena luz del día se pueden ver hasta seis roedores recorriendo la zona ajardinada.
El Ayuntamiento ha explicado a Diari Més que, en el día de mañana, EMATSA llevará a cabo una actuación para solucionar el problema.