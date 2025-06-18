Martorell (PP) propone cambiar el nombre de la estación de tren del centro de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Maria Mercè Martorell ha propuesto cambiar el nombre de la estación de tren del centro de Tarragona. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tarragona quiere que se especifique la ubicación de la estación para evitar confusiones con la estación de trenes de alta velocidad del Camp de Tarragona. Será la moción que defenderá el grupo durante el próximo pleno municipal del mes de junio.

Los populares, en rueda de prensa este miércoles por la mañana, han indicado que Tarragona tiene dos estaciones de trenes, la de Tarragona, en el centro de la ciudad y la de Altafulla-Tamarit, situada en el término municipal tarraconense, y que la estación del Camp de Tarragona, a pesar de no estar en la ciudad, es la estación de la capital de provincia. «Esta situación genera una gran confusión entre los viajeros, sobre todo los que no conocen bien la zona. Es habitual que los que quieren venir a Tarragona ciudad acaben en el Camp de Tarragona, a 15 kilómetros del centro, en medio del campo», ha lamentado Martorell.

Es por este motivo que la consejera del PP ha propuesto que a la estación del centro de la ciudad se especifique como tal. «La estación de Tarragona tiene que pasar a llamarse 'Tarragona Ciudad - Balcó del Mediterrani'. Un nombre que la sitúa claramente y, además, refuerza una de las imágenes más icónicas de nuestra ciudad», ha manifestado la portavoz. Por Martorell, este simple añadido al número de la estación permitiría mejorar la imagen y la claridad en la movilidad ferroviaria de Tarragona.

La consejera ha especificado que es habitual que las ciudades con dos estaciones centrales tengan varios nombres para evitar, precisamente, equivocaciones y malentendidos. Es el caso de la estación de Valencia Estación del Norte y Valencia Joaquín Sorolla, por ejemplo, la primera por Rodalies, Regionales y Larga Distancia, y la segunda para los servicios de alta velocidad. «No es sólo una simple nomenclatura, con el cambio de nombre facilitamos la vida de la gente, evitamos errores con los billetes y mejoramos la experiencia de quien nos visita», ha concluido Martorell.