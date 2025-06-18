La GUT tendrá 17 nuevos agentes y una unidad para las zonas conflictivas

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

«Tarragona es una ciudad segura»?. Esta fue una de las preguntas que tuvo que responder el alcalde, Rubén Viñuales, quien aseguró que lo es. Además, aprovechó para explicar que la Guardia Urbana de Tarragona incorporará próximamente a 17 nuevos agentes en su plantilla y se creará una unidad que está pensada especialmente para las zonas más conflictivas, como podría ser la estación de buses o la de trenes.

Viñuales destacó que las cifras de delitos «han bajado un 4% en Tarragona este año y algunos han desaparecido directamente», según el Ministerio del Interior. Sin embargo, reconocía que hay que mejorar la «percepción de seguridad» y eso se consigue con patrullas «a pie». Con respecto a eso, destacaba la futura comisaría de Battestini, compartida por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, y que será «de proximidad». Este costará unos 2 millones de euros.

500 MEUR en inversiones

Este es una de las muchos proyectos que se han comprometido a ejecutar la Generalitat y el Estado en Tarragona. Viñuales apuntaba que se invertirán «cerca de 500 millones de euros» en la ciudad en los próximos años, como los 260 millones del nuevo Hospital Joan XXIII, los 96 millones del Fòrum de la Justícia o los 12 millones para la humanización de la N-340. También recordaba los 15 millones de la Ciudad Residencial y que la recepción y las pistas deportivas del recinto pasarán a ser equipamientos para los vecinos de Llevant. También se podría hacer «un CAP o un Centro de Día».

«Ya no se tiene que decir que Tarragona tiene potencial, sino que tiene potencia», dijo el alcalde, quién hizo gala de los diferentes acontecimientos deportivos «de nivel mundial» que ha captado la ciudad como el Tour de Francia, la Copa de la Reina de Baloncesto o el Campeonato Absoluto de Atletismo.