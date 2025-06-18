La Biblioteca Pepita Ferrer es una de las prioridades y supondrá una inversión de unos 8 MEUR

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Carmen Martínez, vecina de Sant Pere i Sant Pau, preguntó al alcalde sobre el futuro punto de lectura. Viñuales respondió que la adecuación de este nuevo espacio ya ha salido a licitación y que el barrio cooperativista, que «supera con creces a muchos pueblos de Cataluña en población», «merece equipamientos a la altura». En este sentido, también recordaba que se han iniciado las esperadas obras de la plaza de la Quinta Promoció.

Además, el Ayuntamiento prevé construir una biblioteca municipal en Sant Pere i Sant Pau. Este proyecto, sin embargo, es de futuro, ya que ahora mismo el consistorio está centrado en la ampliación de la Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta. «Es lo más importante», aseguraba el alcalde tarraconense, quien explicaba que el proyecto ejecutivo está a punto de finalizarse y la inversión total rondará los ocho mlions de euros. «Lo que cambia a la sociedad es la cultura y lo que queremos es que haya una igualdad de oportunidades para todo el mundo», señalaba el alcalde, quien apuntaba que hay personas que no tienen acceso a Internet desde su casa. «Queremos igualar a la sociedad por arriba y no por debajo», añadía Viñuales.

El alcalde también se pronunció sobre la futura Biblioteca Provincial que se construirá en la Tabacalera, que es el «espacio idóneo». Este proyecto no depende sólo del Ayuntamiento, sino también de la Generalitat y el Estado. Viñuales confía que «en no demasiado tiempo», el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, «pueda darnos buenas noticias».