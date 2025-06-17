La Terrasseta vuelve al Parc Saavedra del 11 al 14 de septiembre con 15 propuestas musicales y de circo

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Festival La Terrasseta volverá al Parque Saavedra un año más para celebrar su 14.ª edición. Lo hará del 11 al 14 de septiembre con 15 propuestas musicales y de circo contemporáneo, y el lema «Pequeñas por convicción». «Para nosotros pequeñas no quiere decir débiles, sino que no queremos crecer a cualquier precio. Quiere decir que priorizamos la calidad de la experiencia, la proximidad y la coherencia con estos valores», ha expresado la directora del festival, Aida Bañeras, durante la presentación de este.

La directora ha querido destacar también la trayectoria del acontecimiento, que afirma, «empezó hace 14 años con una idea muy sencilla pero profundamente revolucionaria, que las mujeres suban a los escenarios». Así, apunta, este es «el único festival no institucionalizado y de estas dimensiones en Cataluña, organizado íntegramente por un equipo gestor de 100% de mujeres».

Por su parte, la consellera de cultura del Ayuntamiento, Sandra Ramos, ha definido el festival como «un clásico de la Santa Tecla tarraconense», y ha agradecido su tarea, que «cumple con todos los ejes que nosotros trabajamos desde el Ayuntamiento».

Una programación diversa

El espectáculo que se encargará de inaugurar esta nueva edición el día 11 de septiembre será Espera, una pieza de circo contemporáneo de la compañía Eia. Se trata de una propuesta reconocida internacionalmente que combina poesía corporal y acrobacia. Más tarde, subirán al escenario Minibús Intergaláctico, que presentarán su último disco, trayendo por primera vez su rock psicodélico a la ciudad de Tarragona. El dúo valenciano Helen Helen clausurará esta primera jornada.

El viernes arrancará con los ritmos latinos de Meli Perea, y continuará con el concierto de Las Karamba, una de las cabezas de cartel de este año, conocidas también por su fusión de Latin Urban. Acto seguido, Tarragona vivirá por primera vez la neoverbena gallega de mano de Ortiga. DJ Metralleta cerrará la noche con una sesión de ritmos afro, latinos y electropicales.

El sábado la jornada arrancará en horario familiar, de mano de Mishima, seguido de Marina y su Melao, que presentarán su álbum debut por primera vez en la ciudad. La noche continuará con la sesión del Dj TateKieta y sus ritmos tropicales, seguido de la actuación de Adala & Chalart 58 ft. Matah. Finalmente, será el turno del Dj Set de Missex.

El domingo la música llegará al Parque Saavedra acompañada de foodtrucks, que ofrecerán varias propuestas gastronómicas elaboradas con productos de proximidad. Por quinto año consecutivo, el Cabaré de Circo de La Terrasseta ofrecerá el primer espectáculo de esta última jornada. El reaggae catalán de Rowsi y la sesión del colectivo femenino de Djs The Clitorians pondrán el punto final en esta 14.ª edición de La Terrasseta.

Cada día, el espacio contará con un Punto Lila y el servicio de canguraje a cargo de Temps per Cures. Les entradas ya se pueden adquirir en la web oficial www.laterrasseta.com. El precio diario para el jueves y domingo es de 5 euros, y de 10 euros para el viernes y sábado, mientras que el abono para los cuatro días tiene un precio de 25 euros. Los menores de 10 años podrán acceder al festival de forma gratuita, y las socias de TRESC y las personas que dispongan del Carné Cultura Joven podrán beneficiarse de un descuento del 50%.