El MNAT organiza visitas gratuitas a la Pedrera del Mèdol en verano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT) ha anunciado la programación de la nueva edición de “Veranea en el MNAT”, que incluirá más de cincuenta actividades en los diferentes espacios del museo entre el 1 de julio y el 14 de septiembre. Como principal novedad, el programa incorpora por primera vez visitas guiadas gratuitas a la Pedrera del Mèdol.

Estas visitas, que se harán cada miércoles y sábado por la noche del 5 de julio al 13 de septiembre, representan la primera actividad oficial al yacimiento después de que Abertis cediera el espacio a la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural (ACPC) el pasado 12 de mayo. Los visitantes serán recibidos en el área de servicio El Mèdol de l'AP-7 y podrán recorrer varios miradores del perímetro exterior, así como acceder al espacio del Clot del Mèdol, habitualmente cerrado al público. Las visitas se harán en catalán y castellano de forma alterna y habrá que hacer reserva previa a través de la web del MNAT. La actividad no es apta para personas con movilidad reducida y se recomienda llevar calzado cerrado y protección solar.

Esta propuesta se enmarca dentro de un conjunto de acciones de mantenimiento y mejora al yacimiento, que podrían culminar con una apertura parcial del Clot del Mèdol antes de finales de año.

Una oferta cultural variada para todos los públicos

Lo Veranea en el MNAT mantiene también algunas de las actividades más consolidadas, como las visitas teatralizadas a la Villa romana dels Munts, cada sábado por la noche del 19 de julio al 13 de septiembre. Además, se podrán hacer visitas guiadas gratuitas al Teatro de Tàrraco todos los viernes de julio, agosto y septiembre.

La programación incluye también seis visitas temáticas a la exposición TARRACO/MNAT, centradas en el agua, las mujeres y los dioses de la antigüedad, así como el Ciclo de Conciertos de Centcelles. Entre los conciertos destaca el del 17 de julio con Roger Mas & Cobla Santo Jordi, una actuación especial para conmemorar los 25 años del reconocimiento de Tàrraco como Patrimonio Mundial.

Les entradas e invitaciones para todas las actividades —tanto las de pago como las gratuitas— estarán disponibles a partir del miércoles 18 de junio a las 10 h en la web del MNAT.