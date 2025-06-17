Incendio en una vivienda del barrio del Pilar de Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat trabajaron el lunes por la noche en un incendio en el barrio del Pilar de Tarragona. El aviso lo recibieron a las 23.34 horas y se movilizaron cinco unidades terrestres hasta el edificio «butano» en la calle U.

Allí los bomberos localizaron el fuego en una habitación en un piso de la segunda del edificio. El cuerpo de emergencias entró en el domicilio para comprobar que las tres personas que vivían allí no estaban en su interior. Después de ver que en el piso no había nadie procedieron a la extinción del fuego.

El incendio quemó el colchón y el resto del mobiliario de la habitación afectada y el resto del piso quedó afectado por el humo. Algunos vecinos optaron por autoevacuarse mientras que otros se autoconfinaron. Ninguna persona resultó herida. Hasta el lugar de los hechos también se movilizó la Guardia Urbana de Tarragona.