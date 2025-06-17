El Día de la Música, el Corpus y San Juan dan el pistoletazo de salida al verano en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona ya lo tiene toda a punto para celebrar la verbena de San Juan. Como cada año, los actos principales arrancarán durante la tarde del día 23 y se alargarán hasta el día 24. Las actividades estivales, en cambio, se empezarán este viernes a las 17.30 h con la oferta cultural con Solsticio 2025 de Les Tecletes en el parque de la Ciutat. A la medianoche será el turno de la verbena colchonera de San Juan, en la plaza del Rei. A partir de las 00.30 h y desde el Cós del Bou la Colla Jove celebrará la llegada del verano con su verbena.

El Día Internacional de la Música, el sábado 21 de junio, tendrá como protagonista el Concierto conmemorativo de los 25 años de la Asociación de Músicos de Tarragona (aMt), que mandará a las 19 h en la Capsa de Música. Durante todo el día habrá actividades organizadas por la Sageta de Foc, así como el vermú de los Xiquets del Serrallo a las 12 h en el Moll de Costa y finalmente, bien entrada la noche, la desvela de los Ninots de las hogueras; desde la plaza del Fòrum y hasta el paseo de las Palmeres. El domingo 22 será el turno de la festividad de Corpus, con el oficio religioso y la ida en Procesión una hora más tarde, a partir de las 19 h. Asimismo, y coincidiendo con el Día Universal de la Sardana, a las 19 h en la Rambla Nova, último tramo, la Cobla Cossetània ofrecerá un Baile de Sardanas.

La celebración de Sant Joan arrancará el día 23 a las 18.30 h, con la llegada de la Llama del Canigó en la Pérgola del Serrallo. A partir de las 22.30 h pondrá en marcha el Pasacalle de fuego desde la playa de la Mitja lLuna. Esta llevará la Llama hasta la plaza Corsini, donde a las 23.30 h encenderá la gran hoguera que quemará durante toda la verbena. Esta empezará a medianoche y se alargará hasta las 3 h. La fiesta irá a cargo de los grupos de versiones Popurris Band y Kintus. Al día siguiente tendrá lugar la Diada Castellera de San Juan. Esta se iniciará a las 19.30 h y contará con las actuaciones de los Xiquets de Tarragona, la Jove Xiquets de Tarragona, los Xiquets del Serrallo y los Castellers de Sant Pere i Sant Pau.