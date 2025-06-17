Una cincuentena de socorristas vigilarán las playas de Tarragona hasta el 14 de septiembre

Imagen de un simulacro llevado a cabo este lunes en la playa de l'Arrabassada. El servicio de socorrismo de Cruz Roja funcionará de las diez de la mañana hasta las ocho de la noche.Tjerk van der Meulen

La nueva temporada de playas en Tarragona arrancó ayer oficialmente. Hasta el 14 de septiembre, 54 socorristas de la Cruz Roja vigilarán las playas de la ciudad diariamente de las 10 a las 20 horas. «Habrá hasta 18 puestos de vigilancia repartidos entre todas las playas, 3 motos acuáticas en l'Arrabassada, la Llarga y en Tamarit y, en todas las playas, el puesto de socorro cuenta con silla anfibia para personas con movilidad reducida», explicó ayer Guillermo García, consejero de Medio Ambiente y Espacio Público.

El servicio de socorrismo ya empezó el pasado 15 de mayo durante los fines de semana y días festivos en la playa de l'Arrabassada. A partir del 15 de septiembre y hasta el día 30 del mismo mes, solo funcionará durante los fines de semana y los días festivos en la playa de l'Arrabassada.

«Estamos valorando la ampliación de los servicios que ofrece el Ayuntamiento», expresó el consejero. Precisamente, el pasado fin de semana se tuvieron que efectuar diferentes actuaciones y rescates en las playas tarraconenses. Se rescató una mujer en la playa dels Capellans que había sufrido un ictus dentro del agua y también a un grupo de 8 personas que se encontraba atrapado en una roca aislada. «Hacemos un llamamiento a la prudencia, la seguridad y a que los ciudadanos se lo pongan fácil a los trabajadores públicos», dijo García.

Finalmente, desde Medio Ambiente se recuerda a la ciudadanía que la temporada alta de playas coincide también con la época de nidificación de las tortugas bobas. «Tienen que saber convivir los diferentes usos que se dan en las playas durante los meses de verano, hace falta que todos actuemos con la máxima prudencia y atención y conozcamos los protocolos de actuación y aplicarlos en caso de encontrarnos ante un posible nido o rastro de tortuga», recordó García.

Igual que el año pasado

Con todo, los servicios de la temporada de playas serán los mismos que el año pasado. El dispositivo especial de playas de la Guardia Urbana también arrancó ayer. El horario de vigilancia será continuado, de las 10 h hasta las 20 h de lunes a viernes y de 9 h a 21 h los fines de semana.

«Trabajamos para que el litoral tarraconense sea un espacio agradable, seguro y que tanto los tarraconenses como los turistas lo puedan vivir como lo que es, un espacio idílico,» expresó Sonia Orts, consejera de Protección Civil y Limpieza. Orts también detalló el dispositivo de limpieza que se hará en las playas durante el verano. «Desde primera hora de la mañana se trabajará para dejar las playas en estado óptimo», dijo.

Más allá, a partir del 23 de junio, y hasta el 7 de septiembre, estarán vigentes los horarios de verano de los autobuses de la EMT. Además, se pondrá en funcionamiento la línea L-16, un servicio seguido durante todo el día desde Imperial Tarraco hasta la playa de l'Arrabassada.