Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esta semana Tarragona pone en marcha el nuevo servicio de centro de reciclaje municipal que gestiona la empresa del tercer sector Formació i Treball. El nuevo contrato parte de un nuevo enfoque ligado a la valorización, reutilización de residuos y sensibilización ambiental y en definitiva la economía circular. Además, se ha buscado acercar al máximo al servicio a la ciudadanía. El coste del nuevo contrato es 557.197,40 € IVA incluido al año, 369.136,12 € año correspondiente a personal y tendrá una duración de 10 años.

Este nuevo servicio cuenta con un total de 15 personas trabajadoras entre informadores ambientales del centro de reciclaje móvil, personal de atención en el centro de reciclaje fijo, coordinación, valoración, personal de limpieza y personal de apoyo de inserción sociolaboral. Se incorpora también una nueva imagen gráfica del servicio y también de la información de la página web municipal.

La consejera Sonia Orts ha destacado que «en los centros de reciclaje móviles se incorporan seis ubicaciones más y se han reubicado otros para acercarlas más a la ciudadanía. También en todas habrá servicio de vigilancia e información y ahora se aceptarán muebles y trastes viejos. También hay que destacar la mejora de las cláusulas sociales del contrato con la reserva a empresa de inserción».

La coordinadora de Formació i Treball en Tarragona, Paula Serra, ha resaltado que «se implementa el nuevo modelo de gestión de centros de reciclaje, un modelo que apuesta por la valorización de los residuos, la reutilización y la sensibilización y que busca convertir el centro de reciclaje en un espacio de reutilización, de aprendizaje y de transformación. El objetivo es convertir los residuos en recursos y que el centro de reciclaje se convierta en un espacio de transición ecológica, y de inclusión social donde crear oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad». Este nuevo servicio dará trabajo a 15 personas, la mitad de las cuales de inserción.

Más personal en el centro de reciclaje fijo

Con el nuevo servicio se añaden dos personas más por la mañana y dos más por la tarde, de manera que en cada turno habrá 3 personas por atención a los usuarios/as en el centro de reciclaje fijo, para mejorar la atención y asesoramiento en materia de residuos.

Desde el Ayuntamiento, se han realizado también varias inversiones de mejora de las instalaciones municipales del centro de reciclaje para mejorar los espacios de cara a este nuevo contrato. Se han realizado una instalación de autoconsumo solar, se han comprado y renovado cajas de residuos, se han comprado dos cajas autocompactadoras nuevas y se han instalado puertas motorizadas abatibles para el futuro espacio de reutilización. Estos mejoras ya están ejecutadas y se han llevado a cabo con financiación integral de la Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, con un importe total de 221.026,78 €, IVA incluido.

Centros de reciclaje móviles vigilados

Una de las principales novedades se que todos los centros de reciclaje móviles estarán vigilados por un informador ambiental, creando puntos de información y sensibilización ambiental y fomento de la recogida selectiva.

Al nuevo contrato se incorporan 4 centros de reciclaje móviles nuevos tipo furgoneta con remolque que se suman al centro de reciclaje móvil tipo acordeón, del anterior contrato, por lo tanto cada día de la semana habrá 5 centros de reciclaje móviles en servicio en la ciudad. Con el anterior contrato había 4. En total habrá 32 ubicaciones diferentes durante la semana a diferencia de las 26 ubicaciones del antiguo contrato.

Además de los centros de reciclaje móviles titulares del servicio, el servicio constará de dos centros de reciclaje móviles de reserva del anterior contrato a los cuales se ha hecho vallas de mantenimiento.

Cada centro de reciclaje móvil nuevo tipo furgoneta ha tenido un coste de 80.819,86 € que se amortizarán en los 10 años de vigencia del contrato y se han adquirido 4.

Les 4 centros de reciclaje móviles nuevos tipos furgonetas dispondrán de remolque que permitirán que se puedan depositar residuos voluminosos en todos los centros de reciclaje móviles como por ejemplo sillas, mesas plegables, lámparas, etc. El horario de los centros de reciclaje móviles también cambia, con el nuevo contrato será de 8:30 a 13:30h del lunes al sábado, excepto festivos.

Las personas usuarias de los centros de reciclaje móviles se tendrán que identificar y se llevará un registro de los residuos que se depositan para poder aplicar un descuento en la tasa del próximo año (recordamos que este año ya se aplica el descuento por los usos del centro de reciclaje fijo).

Espacio de Valorización de residuos

El nuevo servicio de centro de reciclaje fijo incorpora la creación de un nuevo Espacio de Valorización de residuos que tendrá el objetivo de separar al máximo todos los materiales de un mismo residuo y maximizar su valorización. Por ejemplo, si una persona lleva una ventana al centro de reciclaje fijo esta se depositará en el espacio de valorización de residuos y los operarios se encargarán de separar el cristal del marco de madera y depositar cada residuo dentro del receptáculo correspondiente con el fin de ser valorizados.

En el centro de reciclaje se acompañará a los usuarios en el momento de la deposición de los residuos, con el fin de poder ofrecer una atención personalizada en materia de gestión de residuos, fomento de la recogida selectiva, reutilización y prevención de residuos.

Espacio de Reutilización

Este nuevo contrato también incorpora un nuevo espacio de reutilización de los residuos al centro de reciclaje del polígono industrial Riuclar, muebles y trastos que lleguen al centro de reciclaje y que estén en buen estado. La finalidad del espacio es dar una nueva vida a estos productos habilitando un espacio tipo «tienda» donde los ciudadanos podrán coger lo que necesiten. Este espacio tendrá que estar en funcionamiento en junio del 2026.

Calendario de los centros de reciclaje

Los centros de reciclaje se podrán encontrar en Ponent (zona este) los lunes:

A Torreforta al carrer Riu Glorieta (davant Mercat) i al carrer de l’Ebre (davant plaça Primer de Maig)

A l'Albada al carrer Florenci Gasulla i Figuerola (coca central)

A la Granja al carrer Menorca (davant Residència Ponent)

A Riu Clar al carrer D (davant CEIP Riu Clar

Al Centre-Nou Eixample Nord els dimarts:

Avda. Marqués de Montoliu , 10-12

, 10-12 Calle Escultor Verderol , 2

, 2 Calle Pin i Soler , 1

, 1 Rambla Francesc Macià , 4

, 4 Plaza Verdaguer

En la zona norte los miércoles:



A Sant Pere i Sant Pau en la plaza Cuba, en la calle Joan Molas con avda. Països Catalans y en el Bloque Sant Tomàs

plaza Cuba, en la calle con avda. Països Catalans y en el En Sant Ramon en la avda. Sant Salvador , 21 y delante de la iglesia

En Ponent (zona oeste) los jueves:



En Campclar en la calle Riu Besòs , 7; en la calle Riu Montsant , 3 y en la Rambla Ponent (delante de CEIP El Àngels)

, 7; en la calle , 3 y en la Rambla (delante de El Àngels) En Bonavista en la calle 22 (delante de plaza Constitución) y en la calle 14 ( delante del jardín de infancia)

En la zona Centre- Nou Eixample Sud los viernes:

Calle Reial, 48 (delante de la plaza de los Infants)

Plaza Corsini

Avda. Vidal i Barraquer con Manuel de Falla

con Plaza de la Mitja Lluna

Pere Martell , 30

En Llevant los sábados:

