El Foro Provincial de Tàrraco es un gran monumento, y todavía esconde grandes incógnitas. Javier Á. Domingo y Patrizio Pensabene exploran estos interrogantes en su libro El foro provincial de Tarraco: nuevos estudios sobre su arquitectura monumental.

La decoración toma un protagonismo importante en esta obra. «Aportamos nuevos planteamientos sobre la decoración interior del Templo de Augusto», expone al autor. Sus estudios dialogan con los hechos por el Instituto Catalán de Arqueología Clásica.

«Confirmamos sus hipótesis, porque encajan en nuestra reconstrucción. Ahora tenemos una mayor certeza. Teníamos piezas fuera de contexto y con su análisis podemos profundizar en la imagen interna del templo», dice Domingo. Esta situación también sucede con la plaza de Culto Imperial. «Se afila el conocimiento del edificio y se confirman viejas hipótesis. De igual forma, se abren de nuevas», añade.

Abrir diálogo

Según explica el autor, este tipo de estudio no se había hecho hasta ahora. «Son propuestas novedosas que hacemos porque tienen lógica. Pero son hipótesis que después futuros trabajos tendrán que confirmar o no», expone a Domingo. Así, los autores del libro buscan abrir «nuevos frentes». «No lo sabemos seguro, pero funciona. Hemos querido ir más a fondo también de la cuestión política y social», dice el autor.

El rastro del mármol

Los dos estudiosos también han analizado otras cuestiones, como el transporte del mármol y de los materiales necesarios durante la construcción del Foro Provincial. «Detectamos que hay momentos y años donde la construcción va mucho deprisa y otros donde las obras se paran. El transporte y el contexto político y social tienen que ver», expone a Domingo.

Pila bautismal con mármol reutilizado

Un elemento curioso descubierto por los autores del libro es una pila bautismal de la Catedral de Tarragona. Para la construcción del elemento, se reutilizó un arquitrabe de mármol del templo de Augusto. Es decir, la pieza horizontal que conecta las columnas.

«Lo estudiamos y encaja con el mármol que se utilizaba durante la época romana», explica Javier Á. Domingo. El estudio al detalle de piezas como esta por parte de los autores del libro les ha permitido averiguar el origen de los materiales.

Imagen pila bautismal de la Catedral de TarragonaCedida

Diferentes ámbitos

De cara al futuro, después de este trabajo los autores consideran que todavía queda camino para correr. «Hay un diálogo entre los diferentes ámbitos de estudio y entre las diferentes excavaciones que se han hecho en la Parte Alta», afirma Domingo. «Es una tradición de varias décadas de gente y profesionales que han estudiado el monumento. El libro no deja de ser una pieza más», añade.