Detienen al autor de la agresión a dos personas en una pelea en la Part Baixa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona ha detenido a un hombre de 27 años por haber participado en una pelea en la Part Baixa y por ser el presunto autor de un delito de lesiones, dejando heridas a dos personas. Los hechos pasaron el 1 de junio, hacia las 3.30h de la madrugada delante de un local de ocio de la Part Baixa, en la calle Rebolledo.

La Sala de Coordinación y Atención Ciudadana de la Guardia Urbana (SCAC) recibió una llamada de un testigo alertando de que había una pelea. Hasta allí se desplazaron dos policiales y al llegar al lugar observaron a un hombre con heridas de un objeto cortante en diferentes partes del cuerpo.

Este hombre explicó que a él y a un amigo suyo los había agredido una persona con una botella de vidrio rota, de quien facilitó la descripción. Las patrullas hicieron una búsqueda por la zona pero no lo pudieron localizar. Los agentes, sin embargo, encontraron a otro hombre, con heridas sangrantes en el brazo en la calle Sant Magí, quien les dijo que también había participado en la pelea y que era amigo de la otra persona agredida.

Este caso pasó a manos de la Unidad de Investigación Básica (UIB) para intentar identificar, localizar y detener al autor. Después de hacer una búsqueda exhaustiva de información y de visualizar las cámaras de seguridad de la Part Baixa, los miembros de esta unidad pudieron identificar y localizar al autor de esta agresión.

El hombre fue detenido el pasado 7 junio, a las 19.40h, como el presunto autor de un delito de lesiones, agravadas por la utilización de un utensilio peligroso, consistente en una botella de vidrio rota y cortante. Después de pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos.