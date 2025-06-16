Crónica: «La normalidad está sobrevalorada»

Más de un centenar de personas se reunieron en el Teatrillo para escuchar las experiencias de diferentes personas con TEATjerk van der Meulen

«La condición autista me ayuda a ser más empática o la normalidad está sobrevalorada» eran algunos de los mensajes que se colgaron ayer en una de las paredes del Teatret del Serrallo, lugar donde se celebró el Día del Orgullo Autista.

Este acto, organizado por Aspercamp, permitió escuchar las vivencias y reflexiones de personas con trastorno del espectro autista (TEA), las cuales explicaron las dificultades que sufre este colectivo tanto en la etapa educativa como en el mundo laboral.

«Muchas empresas nos ven como uno inconveniente y una molestia, y creen que no rendiremos al 100%. No somos gente con un problema, sino que con otra manera de ser», lamentaba Vanessa, que, junto con Daniel y Gemma, explicaron sus experiencias como personas con TEA.

«Cuando pedí hacer teletrabajo y jornada reducida, la respuesta fue el despido», detallaba. Queremos trabajar y tenemos mucho para ofrecer, pero necesitamos que el mundo laboral deje de ser hostil. Necesitamos que se nos entienda y se nos respete», expresaba.

Gemma explicaba que siempre ha ido creando «adaptaciones» a su alrededor para «encajar» su trabajo con sus necesidades. «Hace más de 15 años que trabajo en el sector tecnológico y desde hace más de tres estoy en una empresa en la cual soy ninguno de departamento de informática. La flexibilidad me permite adaptar mi jornada la energía que tengo cada día», apuntaba.

Más de un centenar de personas llenaron el Teatrillo para participar en el Día del Orgullo Autista, que sirvió para desmontar prejuicios sobre el TEA y la sexualidad. Marta, miembro de la Asociación del Trastorno de Espectro Autista de las Tierras del Ebro y sexóloga, acompañada por dos mujeres con TEA, desmintieron diferentes mitos como las personas autistas no quieren tener pareja y que las relaciones con personas con esta condición son complicadas o no tienen futuro: «Son estereotipos falsos e insultantes»

La directora de Aspercamp, Laura Recha, señalaba que el objetivo este acto, que ayer llegó a la tercera edición, es «reivindicar que el autismo no es una enfermedad» y, sobre todo, «luchar por una igualdad de derechos». En este sentido, remarcaba que las administraciones tienen que desarrollar mecanismos, leyes y acciones que mejoren la calidad de vida de las personas autistas».