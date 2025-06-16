El Ayuntamiento plantea la fusión de Mercats de Tarragona y la Empresa Municipal de Desarrollo Económico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona plantea la fusión por absorción de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico de Tarragona (EMDET) por parte de la empresa de Mercats de Tarragona. Una vez informados los miembros de los respectivos consejos de administración, la operación tendrá que ser aprobada ahora por el plenario municipal antes de la inscripción definitiva de la escritura de fusión en el Registro Mercantil.

El objetivo de esta operación se enmarca en una optimización de recursos mediante una unificación estratégica, técnica y operativa que beneficie el conjunto del sistema de promoción económica municipal. Concretamente, esta fusión permitirá una unificación funcional de los servicios públicos relacionados con la promoción económica, una mejora de la gobernanza y de los sistemas de decisión; una optimización eficiente de los recursos humanos, técnicos y materiales; un incremento de la capacidad de implementación de proyectos estratégicos; una generación de sinergias empresariales, y una mejora del servicio público y de la prestación de los servicios.

La consejera de Comercio y presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, ha subrayado que «tanto Mercats de Tarragona como EMDET són entidades de capital 100% municipal, con objetos sociales similares y objetivos complementarios en el ámbito de la gestión de servicios públicos, la promoción econoómica y la dinamización del territorio. Ambas operan con estructuras diferenciadas pero con áreas de trabajo coincidentes o interrelacionadas. Su fusión permitirá alcanzar una optimización significativa de recursos y procesos, concentrando dos empresas con actividades complementarias en una sola».

Mercats y EMDET

Mercats de Tarragona es la empresa municipal que gestiona los servicios relacionados con el comercio periódico y sedentario, aparcamientos y actividades socioculturales en la ciudad de Tarragona. Actualmente gestiona cuatro líneas de negocio: mercados públicos, mercadets, aparcamientos y ferias.

Por su parte, el EMDET es una empresa municipal que tiene el objetivo principal de promover, incentivar y activar la economía de la ciudad mediante la gestió del Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona.