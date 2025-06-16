Arranca la temporada de playas en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este lunes ha empezado la temporada de playas 2025 en Tarragona. Esta mañana, los servicios municipales encargados del despliegue necesario durante los meses de verano han presentado el detalle de la nueva temporada, que se alargará hasta el 14 de septiembre.

Cruz Roja destinará diariamente 38 personas, las mismas que el año anterior, al servicio de salvamento y socorrismo en todo el litoral tarraconense y la vigilancia directa de 8 playas de la ciudad (Miracle, Arrabassada, Savinosa, Capellans, Llarga, La Móra, Cala Jovera y Tamarit).

Las playas tienen hasta 18 puestos de vigilancia repartidos entre todas las playas, 3 motos acuáticas en la Arrabassada, la Llarga y en Tamarit y, en todas las playas, el puesto de socorro cuenta con silla anfibia para personas con movilidad reducida.

Este año también se mantiene la instalación de la zona especial para personas con movilidad reducida en la Arrabassada, playa de referencia en este sentido a lo largo de toda la Costa Daurada con vestuario, sanitarios adaptados, tarima con sombra y pasarelas de acceso. Por otra parte, también esta playa así como el resto de playas accesibles disponen de muletas (Miracle, Savinosa, Llarga, La Móra y Tamarit). También como otros años, se cuenta con la presencia de una embarcación semirrígida, una ambulancia y un vehículo todo-terreno.

El consejero de Medio Ambiente y Espacio Público ha destacado «el compromiso firme por la accesibilidad y el disfrute de todo el mundo de nuestras playas», así como también ha recordado que «se mantiene la apuesta por la seguridad, con la ampliación horaria del servicio de socorrismo en las playas de la ciudad incorporada desde hace 2 veranos como medida preventiva».

El servicio de los socorristas de Cruz Roja es de 10 a 20 h. Ya empezó el pasado 15 de mayo durante los fines de semana y días festivos en la playa de la Arrabassada. A partir de hoy lunes 16 de junio y hasta el próximo 14 de septiembre, el servicio se llevará a cabo en las ocho playas de la ciudad cada día. A partir del 15 de septiembre y hasta el día 30 del mismo mes, sólo funcionará durante los fines de semana y los días festivos en la playa de la Arrabassada.

La playa que presenta más novedades este verano es la del Miracle, que con motivo de las obras de demolición de la Plataforma del Miracle, traslada el punto de vigilancia de Cruz Roja en medio de la playa, así como también la megafonía.

Tal como ya se explicó hace pocas semanas, finalmente las obras del Miracle no afectarán en la playa tanto como se preveía al inicio de los trabajos, de manera tal que el largo de toda la playa será utilizable durante toda la temporada, quedando sólo afectada unos pocos metros de anchura para mantener el perímetro de seguridad ante la zona de obras.

Esta playa no sólo estrena nueva ubicación del Servicio de Socorro. Esta funcionará con placas solares que se colocarán en las próximas semanas. Las duchas funcionarán con total normalidad en todas las playas.

Finalmente, desde Medio Ambiente se recuerda a la ciudadanía que la temporada alta de playas coincide también con la época de nidificación de las tortugas bobas.

Guardia Urbana

El dispositivo de playas de Guardia Urbana también arranca este lunes. El horario de vigilancia será continuado, de las 10 h hasta las 20 h de lunes a viernes y de 9 h a 21 h los fines de semana.

La consejera Sonia Orts, ha destacado que «una vez más, la Guardia Urbana destina muchos recursos en este dispositivo porque lo que queremos es que todo el mundo pueda disfrutar de las playas con total normalidad y seguridad». En este sentido ha añadido que «trabajamos para que el litoral tarraconense sea un espacio agradable, seguro y que tanto los tarraconenses como los turistas lo puedan vivir como lo que es, un espacio idílico».

Este servicio lo llevará a cabo la unidad de vigilancia de playas (UVIP), que está formada por 8 agentes, y contará con el apoyo puntual de otras unidades del cuerpo policial. Es un dispositivo transversal en el cual participan la UDRON, la unidad de Medio Ambiente o la Unidad de inspección administrativa entre otros.

Durante el verano también se harán operativos conjuntos con otros cuerpos policiales, sobre todo durante las noches de la verbena de San Juan y de la Virgen de Agosto. La colaboración entre la GUT, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Agentes Rurales, y también con Protección Civil, es especialmente relevando para velar por la seguridad de la ciudadanía.

Megafonía en francés

Desde el Departamento de Protección Civil se gestiona el sistema de megafonía sin hilos que da cobertura en la playa del Miracle, la Arrabassada, la Llarga, La Móra, Tamarit, Savinosa y Capellans.

Como novedad de este año, los mensajes por megafonía también se difundirán en francés. De esta manera este idioma se añade al catalán, al castellano y el inglés.

La consejera de Protección Civil del Ayuntamiento de Tarragona, Sonia Orts, ha explicado que «este sistema es necesario para difundir mensajes de información, prevención y avisos de emergencia en las playas, con el objetivo de ofrecer a los bañistas los servicios y la información necesaria para su seguridad y bienestar».

Algunos de los mensajes que se difunden tienen a ver con los horarios del servicio de socorrismo, la presencia de medusas en la zona de baño, cambios en el estado del mar, la existencia de vertidos contaminantes en el agua o en la arena u otros mensajes del ámbito de Protección Civil y de Seguridad Ciudadana.

Está programada la emisión de mensajes pregrabados en tres franjas horarias: a las 10 h un mensaje de inicio del servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo; a las 12 h un recordatorio a los usuarios para cuidar de sus pertenencias; y uno último a las 20 h, informando de la finalización del servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo en cada playa.

Aparte de los mensajes programados, se difundirán otros avisos específicos en casos de emergencia o para facilitar otra información necesaria a los bañistas.

El sistema estará activo cada día hasta el 14 de septiembre. En la playa de la Arrabassada, este servicio se alargará hasta finales de mes.

Limpieza

Un año más, se refuerza la limpieza diaria en las playas tarraconenses durante la temporada de verano. Diariamente se realizan tareas de limpieza manual de las playas, se recogen los residuos de la superficie; se limpia y vaciado de las papeleras; tamizado de la arena en las playas con accesibilidad; se repasa la totalidad de la superficie de la arena en un grueso de unos 8 cm para eliminar cualquier objeto, residuo o piedra; se hace el mantenimiento y limpieza de las duchas y lavapies, así como papeleras, pasarelas y carteles; y finalmente se lleva a cabo la limpieza de los servicios de WC de las playas. De esta manera, desde primera hora de la mañana se trabajará para dejar las playas en estado óptimo.

El equipo está formado por un encargado, cinco maquinistas y diez peones que se podrían ampliar en casos puntuales y necesarios, como temporales, actos multitudinarios o celebraciones colectivas, que se realicen en las playas.

Mobilidad

A partir del 23 de junio, y hasta el 7 de septiembre, son vigentes los horarios de verano de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Tarragona.

Cómo cada año, la temporada de playas empieza con la celebración de San Juan, dónde se modifican los horarios de algunas líneas y se adapta el servicio a las necesidades de movilidad de la población, que varían con la finalización del curso académico.

Además, también se pone en funcionamiento la línea L-16, un servicio seguido durando todo el día desde Imperial Tarraco hasta la playa del Arrebatamiento. El verano pasado, la EMT reforzó notablemente el servicio de esta línea, doblando el número de viajes con respecto al año anterior para convertir el transporte público municipal en la primera opción de los usuarios para acceder a la playa. La mejora del servicio tuvo una gran acogida, ya que se alcanzó un récord histórico de pasajeros en la línea de verano: 60.500 usuarios, un 90% más que el año anterior. Este verano se mantiene este refuerzo con los mismos horarios: la línea L-16 seguirá ofreciendo 67 viajes diarios de lunes a viernes, 61 los sábados y 63 los domingos, facilitando el acceso a las playas.

Asimismo, a esta oferta se suman las líneas 11 y 12, que también incluyen paradas en el litoral en sus recorridos habitual

Playa para perros

El espacio de la playa para perros a la Llarga estará disponible hasta el 15 de octubre. Tendrá una superficie de 1.500m2.

Para la puesta en marcha del recinto se llevará a cabo la instalación de un cierre perimetral de madera para delimitar el área hasta el agua para reducir la posibilidad de que los perros salgan del espacio; la instalación de duchas tanto para personas como para perros; se proveerá el espacio de un banco y tres papeleras, roqueras de madera para acceder y cartel informativos de normas de uso y aforo en 4 idiomas (catalán, castellano, francés e inglés).