Rescatan a una mujer en la playa de los Capellans de Tarragona tras sufrir un ictus en el agua

Una mujer ha tenido que ser rescatada este domingo al mediodía en la playa de los Capellans, en Tarragona, después de sufrir un ictus dentro del agua. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 13.11 horas, y los primeros a llegar al lugar de los hechos han sido efectivos de la Cruz Roja.

El cuerpo de salvamento ha trasladado a la mujer afectada hasta la ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Paralelamente, también ha rescatado a un grupo de 8 personas que se encontraba atrapado en una roca aislada.

Los Mossos d'Esquadra y los Bomberos de la Generalitat también se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Los últimos lo han hecho con tres dotaciones, una de ellas del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) subacuático.

Cuando han llegado al lugar de los hechos, la mujer ya se encontraba fuera del agua. Según informan, cuando esta ha sido trasladada a la ambulancia para ser evacuada al hospital ya había sido reanimada.