Despliegan una gran bandera de Palestina en la playa del Miracle de Tarragona

Imatge de la bandera de Palestina desplegada a la platja del Miracle aquest dissabte

Un centenar de personas ha desplegado este sábado una bandera gigante en la playa del Milagro de Tarragona durante una manifestación en contra del «genocidio en Gaza», organizada por la Plataforma Unitaria del Camp de Tarragona en Solidaridad con Palestina.

Los manifestantes han salido de la estación de Renfe, hacia las 9.15, y han recorrido el paseo marítimo con una gran bandera palestina hasta llegar a la playa, donde se han concentrado y han exhibido también una pancarta con el lema «Palestina libre».

El acto ha contado con la participación de ciudadanos, representantes sindicales o entidades sociales, como el grupo excursionista La Alborada, que ha continuado la marcha hasta Altafulla (Tarragonès).

«Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la gravísima situación humanitaria que vive la población de Gaza, donde más de dos millones de personas viven confinadas bajo bombardeos continuos, sin acceso a agua, alimentos, medicamentos ni servicios médicos básicos,» señalan los organizadores de la protesta.

Imagen de la protesta de esta mañana en la playa del Miracle

«Denunciamos el incumplimiento sistemático de las resoluciones de Naciones Unidas por parte del estado de Israel y nos sumamos a las voces que exigen el cumplimiento del derecho internacional y el fin de la impunidad. Nos encontramos ante un genocidio en pleno siglo XXI», apuntan.

Al grito de «Palestina libre», los asistentes también han defendido que «esta tragedia no puede ser silenciada ni normalizada» y han exigido «la retirada de las tropas israelíes», la apertura «inmediata y permanente del paso de Rafah» o «la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel por parte de los Estados e instituciones europeas».

Según los organizadores, esta manifestación en Tarragona es una respuesta ciudadana, no violenta y apolítica, ante «una de las mayores atrocidades del siglo XXI».

«Nuestra solidaridad no es sólo un gesto, sino un compromiso firme con los derechos humanos, la justicia y la paz. No podemos quedarnos impasibles ante una barbarie que nos interpela como sociedad», añaden.